L'immortale svelata l'uscita ufficiale del film su Ciro di Gomorra

L'immortale ha una data di uscita ufficiale, il 5 dicembre. Il film per il cinema che segna il ritorno di Ciro Di Marzio, il personaggio reso celebre da Gomorra, interpretato da Marco D'Amore, qui al suo esordio nella regia cinematografica, arriverà al cinema qualche giorno prima del previsto.

L'Immortale non è solo un'opera cinematografica ma un nuovo capitolo che si integra completamente in Gomorra - La Serie e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a sé stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv.

Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale.

La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione. Tra gli interpreti, accanto a Marco D'Amore, anche Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.