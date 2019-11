L'Immortale, il trailer: Ciro Di Marzio è ancora vivo nel film

L'immortale torna a farsi vivo nel trailer del film su Ciro Di Marzio, il personaggio di Gomorra uscito di scena alla fine della terza stagione della serie tra mille complotti dei fan che che vorrebbero rivederlo sullo schermo. Saranno accontentati in parte, perché L'immortale è in uscita il 5 dicembre farà luce sul personaggio interpretato da Marco D'Amore e sui misteri che si porta dietro.

E le nostre parole d'apertura non potrebbero essere più profetiche considerando quello a cui gli spettatori assistono nei secondi iniziali: Ciro Di Marzio è vivo, l'Immortale non può morire, come va ripetendo una voce subito dopo aver appreso la notizia. Ricordate la sua caduta in acqua, alla fine di Gomorra 3, colpito a morte da quel Gennaro Savastano in lacrime per aver ucciso un fratello? Dimenticate tutto, perchè Ciro è più vivo che mai e pronto a tornare. C'è un prima, con i ricordi di bambino di Ciro, e c'è un dopo, in un Paese lontano, al soldo di un nuovo "Savastano" che parla male la sua lingua, ma non cambia la voglia dell'Immortale di fare ritorno e farsi giustizia nella prossima Gomorra 5.

Pochi i dettagli che conosciamo su L'immortale, il film su Ciro di Gomorra: sappiamo che racconterà la vita dell'uomo che abbiamo conosciuto in quella fase della sua vita in cui era uno degli uomini di Pietro Savastano. Lo vedremo accanto al figlio di Pietro, Gennaro, come mentore, amico fraterno, nemico, poi di nuovo fratello. Il passato di Ciro verrà esplorato nel film, scopriremo qualcosa in più sulla sua infanzia e sul terremoto dell'80, che lasciò un segno importante sulla sua vita. Come anticipa la sinossi del film: "E' il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale."

Ma soprattutto, come ci è stato anticipato la scorsa primavera, L'immortale farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, quindi non sarà uno spin-off a sé ma avrà uno stretto collegamento con la serie televisiva.

Marco D'Amore è regista e protagonista de L'immortale, e ne ha firmato la sceneggiatura con Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione. Nel cast ci saranno anche Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.