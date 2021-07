Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons nel cast del thriller Netflix Windfall

Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons reciteranno nel thriller hitchcockiano Windfall, che Charlie McDowell dirigerà per Netflix. Segel e Plemons hanno recitato nell'ultimo film Netflix di McDowell, The Discovery, mentre Lily Collins dovrebbe essere diretta nel suo prossimo film drammatico, Gilded Rage.

Dispatches from Elsewhere: Jason Segel in una scena della serie

Secondo Deadline, Windfall è descritto come un noir moderno incentrato su una giovane coppia che arriva nella sua casa di vacanza solo per scoprire che è stata svaligiata. La sceneggiatura è firmata dal frequente collaboratore di McDowell, Justin Lader, e dallo sceneggiatore di Seven, Andrew Kevin Walker, la cui sola presenza fa ben sperare per questo progetto. Jason Segel ha contribuito sviluppare la storia con gli sceneggiatori.

Al momento Segel è impegnato nella serie antologica AMC Dispatches from Elsewhere. Lily Collins è protagonista della serie Netflix Emily in Paris, mentre Jesse Plemons sarà a breve al cinema nei panni dell'antagonista di Dwayne Johnson ed Emily Blunt in Jungle Cruise. Plemons è attualmente impegnato nelle riprese dell'atteso Killers of the Flower Moon, nuovo lavoro di Martin Scorsese.

