Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un nuovo film

Sarà Lily Collins a interpretare l'icona del cinema Audrey Hepburn in un nuovo film che racconterà il dietro le quinte della realizzazione del film Colazione da Tiffany.

La star di Emily in Paris, inoltre, sarà coinvolta come produttrice del progetto, ispirato a un libro scritto da Sam Wasson.

I primi dettagli del film

Alla base del nuovo lungometraggio ci sarà quanto raccontato tra le pagine di Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman. A scrivere la sceneggiatura sarò Alena Smith, già autrice della serie tv Dickinson (di cui potete leggere la nostra recensione), targata Apple TV.

Lily avrà il ruolo di Audrey Hepburn

A sostenere la realizzazione del film con star Lily Collins sarà Imagine Entertainment, con un team di produttori composto da Brian Grazer, Jeb Brody e Justin Wilkes.

La protagonista della serie Emily in Paris sarà inoltre una produttrice insieme al marito Charlie McDowell.

Cosa racconterà il film

Attualmente non è stato annunciato il nome del regista che si occuperà del progetto che racconterà quanto accaduto durante la realizzazione di Colazione da Tiffany.

Sul grande schermo, oltre ad Audrey Hepburn, dovrebbero essere raccontati dei dettagli legati a figure iconiche del mondo dell'arte e del cinema come Truman Capote, Edith Head e Blake Edwards.

Nel cult cinematografico si racconta la storia di Holly Golightly (Hepburn), un'eccentrica e ingenua mondana, che incontra Paul Varjak (Peppard), uno scrittore che si trasferisce in un appartamento all'interno del condominio in cui abita alla giovane. Holly, alla ricerca del suo posto nel mondo, ha una vita sregolata, fatta di mondanità, eccessi e di piccoli espedienti come trascorrere del tempo con uomini benestanti che lei non ama. Paul sta invece affrontando una crisi di ispirazione, e si lascia mantenere da una ricca più anziana di lui. Tra i due, nonostante molti ostacoli, inizia una storia d'amore.