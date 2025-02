Lilo & Stitch: il simpatico alieno blu crea scompiglio nel campo del Super Bowl nel nuovo trailer

Tra gli spot più attesi dell'evento sportivo c'era anche la nuova anticipazione del remake in live-action del classico animato

Nella notte è stato pubblicato un altro teaser trailer per il remake live-action di Lilo & Stitch, con il simpatico extraterrestre blu che si impossessa del campo da football durante il Super Bowl.

Il breve spot pubblicitario è andato in onda all'inizio della partita e ha fatto pensare inizialmente che ci fosse qualcosa di sbagliato nella trasmissione, o che una persona non autorizzata fosse entrata accidentalmente in campo.

Il remake vede Maia Kealoha nel ruolo di Lilo Pelekai, mentre Sydney Agudong interpreta la sorella maggiore Nani. Stitch è doppiato ancora una volta da Chris Sanders, che ritorna dal film originale. Zach Galifianakis è il creatore di Stitch, il dottor Jumba Jookiba, mentre Billy Magnussen interpreta l'agente Pleakley, inviato ad accompagnare l'astuto dottore.

Anche Tia Carrere, la voce originale di Nani, sarà presente nel remake nel ruolo della signora Kekoa, insieme a Courtney B. Vance nel ruolo di un'assistente sociale. Il cast comprende anche Amy Hill e Jason Scott Lee, entrambi di ritorno dopo essere stati presenti come doppiatori nel film d'animazione del 2002.

Dean Fleischer Camp, che ha diretto l'acclamata commedia indie Marcel the Shell, ha diretto il remake Disney su una sceneggiatura di Chris Kekaniokalani Bright. I produttori del film sono Jonathan Eirich e Dan Lin tramite Rideback, mentre i produttori esecutivi sono Ryan Halprin, Louie Provost e Tom C. Peitzman.

L'originale Lilo & Stitch rimane uno dei film d'animazione Disney più amati dopo la rinascita degli anni '90 dello studio. Uscito nel 2002, il film ha incassato 273 milioni di dollari in tutto il mondo e ha dato vita a vari spin-off, tra cui diversi sequel direct-to-video e una serie animata originale di Disney Channel.