Lilo & Stitch, l'assenza di un preciso dettaglio nel live action scatena i fan. Il regista: "Ci ho provato"

Dopo le polemiche su Biancaneve, anche il live-action di Lilo & Stitch sta facendo discutere. Anche questa volta prima dell'uscita nelle sale. Il regista del nuovo film Disney, Dean Fleischer Camp, ha spiegato perché alcune delle scene più amate dai fan non saranno nel remake. Chi ha visto il trailer, infatti, si è già accorto dell'assenza di uno dei passaggi più iconici del film originale, quello dei travestimenti di Jumba e Pleakley, e sui social il dibattito si è infiammato fin da subito. Ma cosa è successo?

Lilo & Stitch, fan inferociti e la scena che manca

Lilo & Stitch live action

I remake della casa di Topolino non sempre giocano a favore della Disney, sono tante infatti le polemiche che precedono ogni nuova uscita (qualcuno ha detto Biancaneve?). Anche nel caso del live action di Lilo & Stitch - che arriverà il 23 maggio 2025 - la cosa non è diversa e il film sta già facendo parlare di sé per l'assenza di alcune scene decisamente iconiche dell'originale.

Il regista Dean Fleischer Camp ha svelato a SFX Magazine che Jumba (Zach Galifianakis) e Pleakley (Billy Magnussen) useranno tecnologie digitali invece degli stravaganti travestimenti del film animato del 2002. "Stiamo facendo qualcosa di un po' diverso con Jumba e Pleakley... è il mio genere di storia preferito. Il pubblico cadrà in una trappola di emozioni", ha dichiarato.

Nessun travestimento per Pleakley e i social insorgono

Una scena dell'originale

In particolare Pleakley senza i suoi abiti femminili ha scatenato le ire dei fan, in particolare quelli LGBTQ+. Nel film animato originale, infatti, Pleakley si travestiva spesso da donna per mimetizzarsi tra gli umani, dando vita a momenti esilaranti e diventando un'icona per molti spettatori. In un video TikTok, il regista ha mostrato però un concept art di Pleakley in un vestito floreale, ammettendo: "Ci ho provato".

La scena, ahimè, non è arrivata sul set. La decisione ha diviso i fan: si tratta di un aggiornamento necessario o di un'occasione persa per preservare l'anima ironica e inclusiva del personaggio?

Dopo risultati altalenanti al botteghino, Disney punta sul live action di Lilo & Stitch per riconquistare il pubblico. Il film approderà al cinema il 23 maggio 2025.