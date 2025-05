Lilo & Stitch: i prodotti Funko per celebrare l'arrivo del film live-action

Nelle sale italiane il 21 maggio debutterà il film Disney Lilo & Stitch nella sua nuova versione live-action.

La storia della piccola Lilo Pelekai e dell'alieno creato per distruggere che diventa suo amico ritornerà sul grande schermo per divertire ed emozionare gli spettatori di tutte le età e, per l'occasione, Funko ha presentato i suoi nuovi prodotti ispirati al lungometraggio.

Il ritorno dell'esperimento 626

Lilo & Stitch racconta quello che accade quando l'esperimento 626, un alieno progettato geneticamente per distruggere e causare caos, fugge, e si ritrova sulla Terra decidendo di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.

Chris Sanders, co-creatore del film originale, ritorna a dare voce all'esperimento 626. Nel cast ci sono poi Maia Kealoha (Lilo), Sydney Agudong (Nani), Kaipo Dudoit (David), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles), Billy Magnussen (Agent Pleakley), Zach Galifianakis nella parte del Dr. Jumba, e Tia Carrere che sarà Mrs. Kekoa.

I prodotti Funko

Per prepararsi al meglio, sullo store ufficiale funkoeurope.com ci sono tantissimi prodotti Pop!, Bitty Pop! e Loungefly dedicati ai due protagonisti, celebri sin dalla loro prima apparizione nel 2002, che renderanno ancora più tropicale la propria collezione.

Ecco i modelli ispirati al film

Lilo & Stitch: il Funko POP! di Stitch sorridente

I collezionatori di Funko Pop! potranno aggiungere alla propria collezione Stitch sorridente, la figura in vinile alta circa 10 centimetri che è acquistabile a un prezzo di circa 16€.

Lilo & Stitch: il Funko POP! Stitch con salvagente

Nella collezione Pop! c'è anche Stitch nella versione con occhiali da sole e il salvagente a forma di papera, pronto per andare in spiaggia con molto stile.

Lilo & Stitch: il Funko POP! di Stitch nella sabbia

Stitch viene poi ritratto nella sabbia, sempre in versione Pop! e con un'altezza di circa 9 centimetri.

Lilo & Stitch: il Funko POP! di Stitch turista

L'alieno è ritratto in versione Turista nel POP! che lo mostra mentre indossa un cappello e porta con sé la macchina fotografica. La figura in vinile è alta circa 9,8 centimetri e ha un prezzo di circa 18€.

Lilo & Stitch: il Funko POP! di Stitch con ukulele

Tra le versioni Funko POP! più particolari c'è quella di Stitch con Ukulele perlato. L'amico di Lilo è riprodotto in una figura in vinile da collezione alta circa 9,9 centimetri. Il modello è acquistabile a un prezzo di circa 18€.

Lilo & Stitch: il Funko POP! di Luau Stitch floccato

Questo esclusivo POP! Luau Stitch floccato è invece pronto a ballare fino a conquistare un posto speciale nella collezione di tutti i fan. La figura in vinile ha un prezzo di 18€ ed è alta circa 9,8 cm.

Lilo & Stitch: il Funko Deluxe Bitty POP! Stitch

Per chi colleziona i Bitty POP! è stato quindi messo in vendita un modello confezionato in una custodia rigida in acrilico in cui Stitch si distingue su uno sfondo a tema spiaggia.

La figura Bitty POP! è fissata su una base in acrilico rimovibile dalla custodia che include anche uno spazio aggiuntivo per aggiungere un altro dei tuoi personaggi Bitty POP! preferiti alla scena!

La figura in vinile, ha un prezzo di 6€, ed è alta circa 2,2 cm.

Lilo & Stitch: il Funko Bitty POP! Bitty Box Casa di Lilo

La Bitty Box Casa di Lilo si contraddistingue per avere una custodia rigida in acrilico modellata per sembrare una scatola POP! e si apre per rivelare stanze iconiche della casa di Lilo.

Questo oggetto da collezione include anche Bitty POP! Lilo con Scrump e Bitty POP! Stitch Supereroe! Le figure in vinile sono alte circa 2,3 cm. Il prezzo è di circa 20€.

Lilo & Stitch: mini zaino Cosplay di Candy Corn Stitch

Nella collezione Loungefly è disponibile il mini zaino con Stitch in versione Candy Corn. Ricoperto di glitter scintillante, Stitch indossa un costume di Halloween ispirato al mais caramellato. Lo zaino è acquistabile a 85€.

Lilo & Stitch: mini zaino di Stitch in costume dalmata

A 90€ è poi possibile acquistare il mini zaino con Stitch vestito da dalmata per interpretare una delle sue storie preferite. Il modello ha inoltre un ciondolo staccabile a forma di borsa ed è ispirato ai famosi crossover ideati per promuovere il film Disney.

Lilo & Stitch: mini zaino in nylon da campeggio

I fan potranno acquistare al prezzo di 50€ anche il mini zaino in nylon nel modello Stitch Camping Cuties AOP. Nella tasca frontale con zip, Stitch arrostisce marshmallow accanto al suo accampamento. Sopra, una stampa all-over ricopre la borsa con attrezzatura da campeggio e i compagni di Stitch. Questo mini zaino ha spazio a sufficienza per riporre l'essenziale per il campeggio ed è l'accessorio perfetto per uscire con gli amici.

Lilo & Stitch: mini zaino a punto fiore di ciliegio

Stitch e Angel sono ritratti nel mini zaino con dettagli iridiscenti. Il modello, che ha un prezzo di 85€, ha inoltre una tasca frontale a forma di cuore che incornicia un momento tenero tra Stitch e Angel, tra fiori di ciliegio in 3D.

Lilo & Stitch: portafoglio con zip

Il portafoglio Disney con zip e stampa a tema Stitch e Angel ha un prezzo di 45€ e mostra i due personaggi ritratti tra fiori delicati. Il bordo applicato a ondeggiatura aggiunge un tocco di incanto. Conserva i tuoi oggetti di valore con stile e preparati a partire per avventure dolcissime.