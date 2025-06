Lilo & Stitch ancora primo al box office USA con altri 63 milioni, solo 21 milioni per Karate Kid: Legends

Il gancio con l'hit Netflix Kobra Kai non sembra aver dato sufficiente a Karate Kid: Legends, debutto deludente per l'action con Jckie Chan e Ralph Macchio.

Lilo & Stitch continua a incantare le famiglie americane. Potere di Disney e di un reboot live action indovinato che ha convinto tutti, infrangendo record su record. Il secondo weekend non è da meno: 63 milioni di incassi rappresentano un calo solo del 56% e permettono al film di superare i 280 milioni di incassi domestici, mentre gli incassi globali per la pellicola che racconta le avventure dell'amic**izia tra una ragazza hawaiana solitaria e un alieno in fuga schizzano a oltre 610 milioni. Non per niente le prime reazioni avevano incoronato Lilo & Stitch miglior remake live action Disney di sempre.

Tom Cruise in una concitata sequenza aerea

Grande soddisfazione anche per la nuova avventura dell'Agente Ethan Hunt. Niente a che vedere con lo straordinario explot del reboot Disney, ma Mission: Impossible - The Final Reckoning difende la seconda posizione in classifica con altri 27,3 milioni che la portano a un totale di 122,6 milioni. Numeri importanti, certo, a cui si aggiungono gli incassi esteri che portano il film a un risultato globale di 354 milioni. Ma c'è una precisazione importante da fare, come specifica World of Reel: l'action seriale con Tom Cruise è uno dei film più costosi mai realizzati, con un budget dichiarato di 400 milioni di dollari e per diventare profittevole per Paramount ci vorranno ancora un bel po' di milioni di incasso.

il cast di Karate Kid: Legends in una scena

Un debutto non soddisfacente per il sequel di Karate Kid

E veniamo a Karate Kid: Legends. I 21 milioni di incassi domestici ottenuti da 3.809 sale, con una media per sala di 5.513 dollari, rappresentano un risultato inferiore alle aspettative. Evidentemente il nuovo capitolo del popolare franchise di arti marziali, il primo in quindici anni, non è riuscito a solleticare l'interesse dei fan dell'originale**. Se si confrontano i numeri, il reboot con Jackie Chan e Jaden Smith del 2010, The Karate Kid - La leggenda continua, aveva debuttato con 55 milioni di incasso e 359 milioni di incassi globali, a fronte dei 47 milioni del nuovo lungometraggio. La longeva serie di arti marziali ha ricevuto un'impennata grazie allo streaming con Cobra Kai, un sequel spin-off che si è concluso dopo sei stagioni. Karate Kid: Legends, in uscita nei cinema italiani il 5 giugno, riprende tre anni dopo il finale della serie Netflix con un nuovo studente (la star di American Born Chinese Ben Wang) che diventa il nuovo protetto di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Mr. Han (Jackie Chan).

A tre settimane dall'uscita, Final Destination Bloodlines scivola in quarta posizione incassando altri 10,8 milioni che lo portano a sfiorare i 112 milioni. A livello globale, l'horror diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky, che arriva quattordici anni dopo il precedente capitolo, ha racconto oltre 229 milioni, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. Il tutto considerando che il film non presenta grandi star e vanta il ritorno di un unico personaggio del franchise, William Bludworth, interpretato da Tony Todd nel suo ultimo ruolo.

Ancora un horror al debutto in quinta posizione, si tratta del chiacchierato Bring Her back - Torna da me, definito l'horror più straziante e spaventoso di sempre secondo le prime reazioni. i numeri indicano un debutto da 7 milioni raccolti in 2.449 sale, con una media per sala di 2.891 dollari. Non male per un film costato solo 15 milioni che sarà sicuramente aiutato dal passaparola visto il successo del precedente lungometraggio dei fratelli Philippou, Talk to Me, rivelatosi un hit nel 2022.