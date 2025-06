Jackie Chan non si è allenato per Karate Kid Legends "Non ne ho bisogno, l'ho fatto ogni giorno per 64 anni"

Jackie Chan è tornato a vestire i panni di Han in Karate Kid: Legends, l'ultimo capitolo del franchise cinematografico.

Questa volta lo troviamo in Cina a fare da mentore al suo giovane nipote, Li (Ben Wang). Quando Li è costretto a trasferirsi a New York, si ritrova a lottare con un bullo a scuola e finisce nel Torneo dei Cinque Borghi. Han viene ad allenare Li nelle arti marziali, mentre Danny LaRusso (Ralph Macchio), il Karate Kid originale, arriva dalla California per insegnare a Li il karate.

"Sento che questo film comprende una differenza davvero specifica e fondamentale tra le arti marziali di Hong Kong, che si basano sulla coreografia e sulle mosse, e le arti marziali americane, che si basano essenzialmente sui pugni", ha affermato il regista Jonathan Entwistle.

Il consiglio di Jackie Chan al nuovo Karate Kid

Karate Kid: Legends, Jackie Chan e Ben Wang insieme nel film

Chan, che si è unito per la prima volta al franchise nel reboot The Karate Kid: La leggenda continua del 2010 con Jaden Smith, ha rivelato di non aver avuto bisogno di alcun addestramento per questo nuovo film: "Non ne ho più bisogno. Mi sono allenato ogni giorno per 64 anni. Ho combattuto per tutta la vita".

Karate Kid: Legends, una foto di Jackie Chan, Ben Wang e Ralph Macchio

L'attore, Premio Oscar alla carriera, recita dagli anni '60 ed è una leggenda delle coreografie di combattimento. In Karate Kid: Legends esegue tutte le sue acrobazie. Tuttavia, Chan ha scherzato sugli acciacchi dell'età: "Non sono più come quando avevo 20 anni e potevo fare un triplo calcio nel cielo. Ora ne faccio solo uno".

Dopodiché l'attore ha rivelato il consiglio trasmesso a Wang sul set della pellicola. "Gli ho detto: 'Ben, abbiamo una controfigura per te, ma dovresti farle personalmente. Il pubblico ti rispetterà di più. Quando usi una controfigura, diventi pigro".