Lilo & Stitch: nel nuovo teaser per il live action, Stitch "divora" tutta la concorrenza sci-fi Disney

Al CinemaCon di Las Vegas, Stitch è tornato e non ha intenzione di passare inosservato. L'iconico esperimento 626, nato nel 2002 con Lilo & Stitch, irrompe in scena con un nuovo poster, dove lo vediamo letteralmente "divorare" i colossi sci-fi della scuderia Disney: Marvel, Star Wars, Pixar e perfino 20th Century Studios.

Lilo & Stitch, una promozione "mordace"

Un'immagine irriverente, che anticipa lo spirito del film in uscita il 23 maggio. In parallelo, Disney ha rilasciato una clip ufficiale che anticipa parte della carica caotica che Stitch porterà anche sul grande schermo. A quanto pare, il materiale mostrato alla convention includeva una sequenza in cui l'alieno seminava scompiglio in titoli come Fantastic Four: First Steps e Thunderbolts... ma, per ora, quella sorpresa rimarrà confinata alle sale dei fortunati presenti.

Il ritorno al cinema di Lilo & Stitch, inizialmente pensato come un'esclusiva Disney+, è stato promosso come uscita cinematografica sotto la guida del rientrante CEO Bob Iger. Complice una campagna virale dallo humor tagliente e crossover potenzialmente infiniti, il progetto promette di far parlare di sé.

A firmare la regia c'è Dean Fleischer Camp, già premiato per Marcel the Shell with Shoes On, mentre la sceneggiatura è affidata a Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes.

Il cast mescola volti noti e nuovi talenti: Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis, e l'esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo. E non poteva mancare Chris Sanders, creatore e voce di Stitch, che in un'intervista ha dichiarato: "Sì, è diventato più popolare che mai. Era già enorme quando uscì il film, ma adesso è ovunque. È davvero fantastico".