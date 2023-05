Lilo & Stitch: l'alieno protagonista del film appare in un video girato sul set

Online è apparso un nuovo video girato sul set della versione live-action di Lilo & Stitch in cui appare anche l'alieno protagonista della storia.

Dal set della versione live-action di Lilo & Stitch arrivano nuove foto e video che permettono di scoprire come stanno venendo realizzate le sequenze che vedono coinvolto l'alieno protagonista. Real News Hawaii ha pubblicato su Twitter i contenuti inediti, regalando qualche anticipazione sul film.

Le foto e il video dal set

Nel video si vede infatti la riproduzione a grandezza naturale dell'esperimento 626, il protagonista della storia, mentre viene portato su una moto d'acqua. In post-produzione si interverrà poi per dare al personaggio l'aspetto desiderato.

Il cast e la troupe di Lilo & Stitch sono inoltre stati impegnati in alcuni ciak ambientati all'interno di un hotel.

Il cast del film

Nel cast del progetto targato Disney Chris Sanders darà ancora una volta voce all'alieno al centro della trama. Maia Kealoha sarà Lilo, Sydney Augdong interpreterà Nani, Zach Galifianakis ha la parte dello scienziato folle Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen sarà l'Agente Pleakley, Courtney B. Vance interpreta Cobra Bubbles, e Kaipo Dudoit avrà il ruolo di David. Il film Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright.

Al centro della trama ci sono la piccola Lilo e un alieno chiamato Stitch, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa.

Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.