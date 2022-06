Lightyear - La vera storia di Buzz: Chris Evans contro le critiche sul bacio gay: "Idioti"

Chris Evans si è espresso apertamente sulle critiche fatte in questi giorni nei confronti del bacio gay presente nel film d'animazione Lightyear - La vera storia di Buzz, esprimendo la sua idea su chi ha aperto il dibattito.

Lightyear - La vera storia di Buzz è arrivato ieri nei cinema italiani e già sono partite tantissime critiche sul bacio gay presente nel film. Ma Chris Evans, doppiatore del protagonista, non usa mezzi termini e non ha paura di esprimere la sua opinione. la star si è schierata in difesa del nuovo progetto Disney Pixar, additando come "idioti" coloro che hanno puntato il dito contro la scena suddetta.

In un'intervista promozionale per Reuters Television, Chris Evans ha commentato ciò che è stato detto contro la scena gay inserita nel film, dicendo: "La verità è che quelle persone sono idiote. La storia d'America e, in generale, dell'umanità, è la storia di un costante risveglio e di crescita sociale ed è questo che ci rende migliori. Ci saranno sempre persone spaventate e inconsapevoli di questi cambiamenti che proveranno di aggrapparsi al passato, ma finiranno con l'estinguersi come i dinosauri. Credo che la cosa migliore da fare sia non dar loro importanza, andare avanti e abbracciare quel percorso di crescita che ci rende umani."

Chris Evans, inoltre, riflette sul fatto che queste critiche esitano ancora nel 2022, in un mondo in cui l'integrazione e la diversità dovrebbero essere all'ordine del giorno: "È dura per me non sentirmi un po' frustrato dal fatto che cose simili siano ancora oggi argomento di discussione, che facciano notizia. Il nostro obiettivo dev'essere far diventare una simile rappresentazione la norma."

La scena in questione presenta un bacio tra due personaggi femminili, ma originariamente venne rimossa dalla Disney, prima di essere reinserita a marzo. Il cambio di rotta è stato ispirato da una lettera aperta dei dipendenti LGBTQ e degli alleati della Pixar, che ha richiamato il CEO della Disney Bob Chapek per la sua risposta poco brillante al disegno di legge "Don't Say Gay" della Florida.

Come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film è il primo spin-off dedicato alla saga Pixar di Toy Story, che racconta le origini del famoso personaggio di Buzz Lightyear, prima che diventasse un giocattolo.