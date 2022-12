Lightyear: John Lasseter, regista del primo Toy Story, è stato molto critico verso il film

La tiepida accoglienza nei confronti di Lightyear - La vera storia di Buzz sembra essere stata condivisa anche da John Lasseter, il leggendario regista dei primi due Toy Story ed ex-direttore artistico della Pixar. Con un incasso complessivo di circa 226 milioni di dollari, a fronte dei 200 milioni spesi per realizzarlo, il film ha confermato le reazioni generali poco entusiastiche nei suoi confronti.

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine

A riportare i commenti di John Lasseter su Lightyear - La vera storia di Buzz è stata la newsletter di Puck, curata da Matthew Belloni. Nel suo post possiamo leggere informazioni strettamente connesse con alcuni collaboratori del celebre regista, attualmente alla guida di Skydance Animation. Loro hanno riportato i suoi commenti, dicendo che è stato "estremamente critico" nei confronti del film (e anche di Strange World - Un mondo misterioso).

L'accoglienza altalenante di Lightyear ha dato molto da riflettere ai professionisti del settore, soprattutto perché si trattava di un progetto pensato esclusivamente per la sala cinematografica, a seguito delle precedenti uscite su Disney+. Non dimentichiamoci, inoltre, che ha dovuto confrontarsi con titani come Jurassic World: Il dominio e Top Gun: Maverick.