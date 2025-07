The Life of Chuck: nel trailer italiano svelata la data d'uscita del film con Tom Hiddleston

La pellicola è tratta dall'omonimo racconto di Stephen King e vede il ritorno al cinema di Hiddleston in un film non Marvel dai tempi di Kong: Skull Island

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Life of Chuck, pellicola tratta dal racconto di Stephen King e con protagonista assoluto Tom Hiddleston.

Per l'attore britannico si tratta di un vero e proprio ritorno al cinema da protagonista dai tempi di Kong: Skull Island, dato che nelle sue uscite successive è sempre apparso nei film e negli show TV dei Marvel Studios nei panni del personaggio di Loki.

The Life of Chuck: la locandina italiana

Cosa racconta il nuovo adattamento da Stephen King

Adattato e diretto da Mike Flanagan, The Life of Chuck è un emozionante inno alla vita. Tre atti, tre frammenti apparentemente scollegati che, messi insieme, compongono il ritratto intimo e sorprendente di Charles Krantz, un uomo qualunque al centro di qualcosa di straordinario. Il film ci invita a guardare dentro e attorno a noi, per riscoprire ciò che conta davvero: il tempo, l'amore, la memoria, la bellezza che si nasconde nel quotidiano. Un racconto visionario e profondamente umano, che sfida le regole del genere per restituirci un'unica, semplice verità: ogni vita è un miracolo.

Oltre a Hiddleston, nel cast della pellicola troviamo anche Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Tremblay. Come fatto nei suoi film precedenti, Flanagan ha ricoperto anche il ruolo di montatore. Inoltre, non è la prima volta che il regista adatta un lavoro di Stephen King, era già accaduto con Il gioco di Gerald e Doctor Sleep. The Life of Chuck uscirà nelle sale italiane il 18 settembre 2025.