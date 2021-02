Life in a Day 2020: il documentario prodotto da Ridley Scott oggi dalle 18:00 su YouTube

Dalle ore 18:00 sarà disponibile sul canale YouTube dedicato Life in a Day 2020, documentario diretto da Kevin MacDonald e prodotto da Ridley Scott realizzato con i contributi video di utenti di tutto il mondo.

Life in a Day 2020: una foto del film

Il regista Kevin Macdonald e il produttore Ridley Scott tornano a raccontare un giorno nella vita del Pianeta Terra, il 25 luglio 20202, con l'aiuto degli utenti che hanno inviato video in cui hanno documentato la loro giornata.

Qui potete leggere la recensione di Life in a Day 2020, che immortala alcuni degli eventi chiave del 2020 - con gli operatori sanitari che si preparano a combattere la pandemia e i manifestanti di Black Lives Matter che scendono in piazza - insieme agli aspetti più vicini alla normalità che è stato possibile catturare il 25 luglio 2020.

"Credo che rappresenterà una capsula del tempo negli anni a venire" ha dichiarato il regista Kevin Macdonald a EW. "Stiamo vivendo questo periodo di grandi sconvolgimenti politici, e questo è forse in cima ai nostri pensieri. Ma per molte persone, l'esperienza quotidiana vissuta, che è ciò che spero di aver catturato nel film, non riguarda questi grandi problemi, almeno non direttamente. Dico sempre sempre alle persone: 'Ciò che è noioso per te, ciò che è normale per te, sarà affascinante per le altre persone'".

Dopo l'anteprima la Sundance Film Festival 2021, Life in a Day 2020 sarà disponibile sul canale YouTube Life in a Day a partire dalle 18:00.