Life & Beth: il trailer italiano con Amy Schumer svela la data di uscita su Disney+

Disney+ ha annunciato la data di lancio della nuova serie comedy Life & Beth, interpretata da Amy Schumer che è anche executive producer, con il trailer italiano. La serie composta da 10 episodi debutterà in Italia come Star Original venerdì 18 maggio, in esclusiva su Disney+.

Life & Beth racconta la storia di Beth (Amy Schumer), una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. Ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo di successo e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il pubblico seguirà il suo percorso verso una vita migliore, più audace e più autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi è una grande fonte di traumi, di comicità e di accettazione.

Oscar 2022: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes conduttrici della serata

La serie è interpretata da Amy Schumer, Michael Cera, Susannah Flood and Violet Yong. Guest stars include Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, Rosebud Baker, LaVar Walker, Jonathan Groff, Hank Azaria, June Squibb, Cazzie David, Phil Wang, Dave Attell e Jon Glaser.

Life & Beth è scritta e diretta dalla protagonista della serie Amy Schumer, che è anche executive producer insieme a Kevin Kane, Daniel Powell e Ryan McFaul. La serie è prodotta da Endeavor Content.