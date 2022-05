Life & Beth, la recensione: un’Amy Schumer inedita su Disney+

Life & Beth: un'immagine della serie

C'è un che di spiazzante nella visione della serie di cui si parla in questa recensione di Life & Beth, la cui prima stagione è disponibile integralmente su Disney+ due mesi dopo il debutto americano - anche lì con tutti gli episodi in un unico blocco - su Hulu. Spiazzante perché lo show, creato da Amy Schumer che ne è anche la protagonista, non è quello che uno si aspetterebbe da lei, abituata a battute grezze e spesso di cattivo gusto (basti pensare alle sue recenti dichiarazioni su una freddura che voleva fare durante la sua conduzione degli Oscar e che è stata tagliata dal copione perché troppo estrema). O meglio, non ci si aspetterebbe questo da lei se si conosce solo la parte della sua carriera che è arrivata in Europa, tra cinema e streaming (un suo speciale di stand-up comedy è tra i motivi per cui Netflix ha rimosso il vecchio sistema di valutazione da una a cinque stelle), perché in patria il pubblico ha avuto modo di vedere qualcosa di più intimo tramite una docuserie HBO Max che esplora senza censure la vita privata della comica, sposata con un uomo autistico e reduce da una gravidanza particolarmente difficile, al punto da essersi poi sottoposta a un intervento di rimozione dell'utero per motivi di salute. N.B. La recensione, senza spoiler, si basa sulla visione in anteprima della stagione completa di dieci episodi.

Tripla vita

Life & Beth: una foto di scena

Life & Beth è la storia di Beth (Amy Schumer), che all'inizio dello show vive e lavora a Manhattan, una situazione apparentemente idilliaca che a lei in realtà dà fastidio: non è particolarmente felice né sul piano professionale né su quello privato, il che la porta a sostanzialmente sabotare quelli che dovrebbero essere i momenti belli della sua vita attuale. Per una serie di circostanze lei si ritrova poi a Long Island, dove è cresciuta, e lì fa la conoscenza di un tale John (Michael Cera), con il quale pensa di poter avere un futuro migliore. Ma c'è anche un terzo livello narrativo, che si accentua progressivamente con l'andare avanti della prima stagione: quello legato all'infanzia di Beth (interpretata da Violet Young nei flashback), con qualche scheletro nell'armadio circa la decisione di lasciare Long Island. Il tutto nel contesto di quella che, come spiega il gioco di parole del titolo, è anche una riflessione sulla mortalità.

Amy Schumer: 'Nessun uomo ci può salvare se non lo facciamo da sole'

Inside Amy

Life & Beth: Amy Schumer in un'immagine della serie

Schumer, che in questa sede è anche creatrice, sceneggiatrice, produttrice e regista, costruisce un'atmosfera più seria e drammatica rispetto a quello che fa di solito quando si mette in scena (al cinema è stata memorabile in Un disastro di ragazza), senza cercare la risata a tutti i costi. Vuole offrire un ritratto di persona che sia a 360 gradi, con attorno una struttura narrativa contenente una vera progressione. Questo spiega anche la scelta di mettere a disposizione subito tutti e dieci gli episodi, perché una formula settimanale avrebbe messo a dura prova la pazienza del pubblico odierno, principalmente perché alcuni membri del cast non appaiono sempre e l'evoluzione tonale dello show rende la prima metà apparentemente scollegata dalla seconda, grazie a una premessa in tre atti dove non c'è l'effetto dell'uno e trino, ma proprio di tre unità distinte. Un approccio inusuale per la protagonista, abituata ad andare dritto al sodo già nei primi minuti. Qui, invece, si prende i suoi tempi, con una maturità di caratterizzazione che suggerisce un nuovo percorso da intraprendere, a partire dalla seconda stagione che è stata confermata. Forse è venuto il momento di lasciarsi alle spalle le battute pensate solo per sconvolgere, e di continuare a esplorare questo delicato equilibrio tragicomico tra vita e morte. Finché Beth non ci separi.