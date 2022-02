Oscar 2022: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes conduttrici della serata

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 sarà condotta da Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall che si occuperanno della serata in programma il 27 marzo su ABC.

Il network americano sembra confermerà il nome delle star coinvolte durante la messa in onda di domani mattina della trasmissione Good Morning America.

Gli organizzatori della serata della novantaquattresima edizione degli Academy Award non hanno voluto commentare le indiscrezioni, tuttavia le fonti del sito sembrano molto affidabili. La serata evento che segna la conclusione della stagione cinematografica sarà prodotta da Will Packer, che ha lavorato a show e film di successo come Il viaggio delle ragazze che aveva proprio Regina Hall tra le sue protagoniste.

L'attrice verrà affiancata da Wanda Sykes e Amy Schumer sul palco della cerimonia che, in base alle anticipazioni, cercherà di infondere dell'umorismo alla consegna delle preziose statuette assegnate dai membri dell'Academy.

Nel 2021 gli ascolti degli Oscar hanno segnato un record negativo di ascolti. In questa annata, inoltre, la serata si svolgerà nuovamente al Dolby Theatre di Los Angeles e i partecipanti sembra non dovranno dimostrare di essere vaccinati, ma saranno obbligati a dimostrare con i test specifici di essere negativi al COVID. Le star, inoltre sembra potranno evitare di indossare le mascherine protettive se verranno confermate le disposizioni approvate dal governatore della California Gavin Newsom.