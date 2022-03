Licorice Pizza: biglietti in omaggio per vedere al cinema il film di Paul Thomas Anderson

Scoprite come vincere i biglietti omaggio per le anteprime di Licorice Pizza, il film di Paul Thomas Anderson, nei cinema dal 17 marzo.

In occasione dell'uscita di Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, sono stati messi a disposizione alcuni biglietti omaggio per le anteprime del film, previste in diverse sale collocate sul territorio italiano.

Il mese di marzo è finalmente arrivato e questo significa che manca sempre meno all'inizio della primavera ma anche all'uscita di Licorice Pizza nelle sale. La distribuzione del film era originariamente prevista per i primi di febbraio, poi tutto è stato rimandato di un mese. Questo però non ha fatto altro che aumentare la curiosità dei tanti che non vedono l'ora di godersi e valutare il nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson, tornato dietro la macchina da presa dopo l'acclamato Phantom Thread (Il filo nascosto). L'hype per Licorice Pizza deriva anche dalle recensioni entusiastiche che la critica d'oltreoceano ha riservato al film che riunisce nel cast attori molto amati come Bradley Cooper, Sean Penn e Tom Waits, ma anche Alana Haim, Cooper Hoffman e Benny Safdie.

Cosa ci riserverà l'opera che con il proprio titolo fa riferimento alla popolare catena di negozi di dischi della California degli anni '70? Per saperlo bisogna attendere il 17 marzo, giorno di distribuzione nelle sale. Alcuni fortunati, però, avranno l'opportunità di vedere il film con largo anticipo, grazie alle anteprime organizzate in diverse zone del territorio italiano. Nello specifico, sono stati messi a disposizione biglietti omaggio per le seguenti anteprime:

10 inviti per il Cinema Ambrosio di Torino (proiezione prevista per martedì 8 marzo alle 20,30 - Sala 1);

(proiezione prevista per martedì 8 marzo alle 20,30 - Sala 1); 10 inviti per il Cinema Galleria di Bari (proiezione prevista per lunedì 7 marzo alle ore 21 - Sala 6);

(proiezione prevista per lunedì 7 marzo alle ore 21 - Sala 6); 10 inviti per il Cinema Rouge et Noir di Palermo (proiezione prevista per mercoledì 9 marzo alle ore 20,30 - Sala 1);

Ogni invito sarà valido per 2 (due) persone. Il processo per richiedere gli inviti è il seguente: bisogna inviare una email all'indirizzo info@blublunetwork.com, in cui è necessario scrivere MOVIEPLAYER. Gli assegnatari riceveranno una email di conferma ed avranno in lista il proprio nominativo che dovrà essere comunicato alla hostess presente nel cinema per l'ingresso in sala.

Un'occasione speciale per tutti gli appassionati di cinema che potranno così portarsi avanti e in anticipo uno dei film protagonisti dell'ultima stagione cinematografica e, di conseguenza, anche della prossima notte degli Oscar. Licorice Pizza è stato infatti candidato come Miglior film, mentre Paul Thomas Anderson concorrerà per la regia e per la miglior sceneggiatura originale. Come riporta la sinossi ufficiale, il film racconta "la storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California". Licorice Pizza segue dunque "i loro primi passi esitanti sulla via dell'amore".