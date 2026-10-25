Libera 2 da stasera su Rai 1: la trama, il cast, quante sono le puntate della nuova stagione

Lunetta Savino torna nei panni della giudice Libera Orlando con un nuovo caso di omicidio, segreti da svelare e rapporti familiari messi alla prova nella seconda stagione della fiction 'Libera'

A due anni dalla prima stagione, stasera su Rai 1 torna in TV Libera, la fiction con Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando. La seconda stagione, intitolata Libera - Il caso Elena Palma, riparte da Trieste con un nuovo caso giudiziario, indagini ricche di colpi di scena e rapporti familiari destinati a complicarsi.

Al centro della storia il processo a un giovane rapper accusato di femminicidio, ma anche il legame tra Libera e Pietro, chiamati ancora una volta a collaborare per arrivare alla verità.

Libera 2, la trama dei nuovi episodi

Libera: una scena della fiction Rai

Dopo gli eventi della prima stagione, Libera Orlando ha assunto il ruolo di presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Il suo lavoro la porta a confrontarsi con un caso particolarmente delicato: il processo contro Omar Alami, un giovane rapper accusato dell'omicidio di Elena Palma.

Gli elementi raccolti contro l'imputato sembrano indicare una responsabilità evidente. Libera, però, non si accontenta di una ricostruzione apparentemente convincente. Alcuni dettagli non tornano e la giudice decide di approfondire, cercando di capire che cosa si nasconda dietro le prove presentate in aula. Ancora una volta, al suo fianco c'è Pietro Zanon, disposto a seguirla anche quando le indagini diventano rischiose.

La svolta potrebbe arrivare da Nina De Angelis, una giovane insegnante del centro studi frequentato da Pietro. La donna possiede informazioni potenzialmente decisive per il processo, ma le minacce ricevute finiscono per condizionare la sua testimonianza. Il caso si complica e Omar arriva persino a tentare il suicidio.

Mentre Libera cerca di ricostruire gli eventi, Pietro si avvicina sempre più a Nina. Il sentimento che nasce tra i due preoccupa Clara, la figlia che Pietro ha ritrovato nella stagione precedente e con cui sta cercando di costruire un rapporto finalmente autentico. La ragazza teme che l'ingresso di una nuova donna nella vita del padre possa allontanarlo proprio quando il loro legame comincia a consolidarsi.

A complicare ulteriormente la situazione è l'arrivo a Trieste di Cesare Scuderi, un magistrato palermitano con cui Libera condivide vecchi contrasti. L'uomo è impegnato in un'indagine riservata legata alla criminalità organizzata e a un traffico d'armi. Le sue ricerche finiscono per incrociare il caso Elena Palma, costringendo i due magistrati a collaborare nonostante le tensioni del passato.

Anche la vita privata dei protagonisti torna al centro della narrazione. Cesare si avvicina a Isabella Orlando, la sorella di Libera, mentre Davide Moresco, ex marito della giudice, si accorge di provare ancora sentimenti per lei. Tra indagini, segreti e nuove relazioni, la serie mantiene il suo equilibrio tra giallo giudiziario, dramma familiare e momenti da commedia.

Le anticipazioni dei primi due episodi

Libera. Lunetta Savino in una scena della serie.

Nella puntata in onda in questa domenica 25 ottobre Libera è chiamata a presiedere il processo contro Omar Alami, accusato del femminicidio di Elena Palma. Nonostante le prove sembrino schiaccianti, la giudice individua alcuni elementi che meritano ulteriori verifiche. Nel frattempo, Pietro frequenta un centro studi per conseguire il diploma e incontra Nina De Angelis. Tra i due nasce subito un'intesa. A Trieste arriva anche Cesare Scuderi, magistrato proveniente da Palermo, deciso a portare avanti un'indagine segreta. Il suo primo incontro con Libera è segnato da vecchi rancori, mentre con Isabella sembra instaurarsi una sintonia diversa.

Nel secondo episodio, Nina confida a Libera di aver visto Omar lasciare la scuola a un orario compatibile con la sua estraneità al delitto. Prima di poter confermare la propria versione in tribunale, però, riceve una minaccia e cambia testimonianza. La situazione precipita quando Omar tenta il suicidio. Pietro, ormai coinvolto sentimentalmente con Nina, cerca di capire che cosa la donna stia nascondendo, ma la sua iniziativa lo espone a un'aggressione. Nel frattempo, Cesare continua a portare avanti la propria indagine lontano dagli occhi degli altri.

Il cast di Libera 2: gli attori e i personaggi

Libera: una scena della fiction Rai

La seconda stagione riporta sullo schermo i protagonisti della fiction e introduce nuovi personaggi destinati a incidere sul caso giudiziario e sugli equilibri familiari.

Lunetta Savino è Libera Orlando , presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste, è una giudice rigorosa e profondamente umana. Non si ferma alle apparenze e cerca la verità anche quando questo significa mettere in discussione una ricostruzione già consolidata.

Matteo Martari è Pietro Zanon . Dopo aver ritrovato Clara, vuole recuperare il tempo perduto e diventare un padre presente. Si prepara a conseguire il diploma e si innamora di Nina, finendo coinvolto in un'indagine sempre più pericolosa.

Daisy Pieropan è Clara Zanon Moresco . Impegnata nella preparazione della maturità, cerca di trovare il proprio equilibrio nel rapporto con il padre ritrovato. L'avvicinamento tra Pietro e Nina riaccende le sue insicurezze.

Monica Dugo è Isabella Orlando . Veterinaria e sorella di Libera, è una presenza fondamentale per la famiglia. L'incontro con Cesare apre la possibilità di una nuova relazione sentimentale.

Claudio Bigagli è Davide Moresco . Vicequestore ed ex marito di Libera, si occupa delle indagini collegate al caso Elena Palma. La vicinanza alla donna lo porta a confrontarsi con sentimenti che credeva superati.

Gaetano Bruno è Cesare Scuderi . Magistrato palermitano arrivato a Trieste per un'indagine della Direzione distrettuale antimafia, ha un conto in sospeso con Libera. Il rapporto con Isabella potrebbe cambiare il suo modo di affrontare la vita privata.

Neva Leoni è Nina De Angelis . Insegnante del centro studi frequentato da Pietro, è una testimone centrale nel processo. Il suo passato e le minacce ricevute la collocano al centro dei sospetti.

Roberto Citran è Aldo Ferrero. Magistrato della Corte d'Assise, conserva un rapporto di stima con Libera. Decide di verificare personalmente alcuni elementi del caso Elena Palma, un'iniziativa che potrebbe metterlo in pericolo.

Per quante settimane andrà in onda la seconda stagione

Libera. Matteo Martari dietro le sbarre in una scena della serie.

La seconda stagione di Libera è composta da sei episodi totali, trasmessi in tre prime serate su Rai 1. Il finale, salvo variazioni di palinsesto, andrà in onda domenica 8 novembre. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay, dove è possibile seguire la serie on demand oppure in contemporanea alla messa in onda televisiva.