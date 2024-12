Libera, la spiegazione del finale della serie Rai: chi è il terzo uomo?

La storia di una giudice integerrima che rischia di mettere a repentaglio la propria carriera pur di scoprire la verità sulla morte della figlia venticinque anni prima ha appassionato il pubblico di Rai1, chiudendo con buoni (ma non eclatanti) ascolti la sua stagione inaugurale.

Lunetta Savino è Libera Orlando

I protagonisti di Libera Lunetta Savino e Matteo Martari si dicono interessati a tornare per un secondo ciclo di episodi, anche perché affezionati alla città dove è ambientata la fiction, ovvero Trieste. Noi intanto facciamo un riassunto di questo finale pieno di emozioni e di colpi di scena. Neanche a dirlo, fate attenzione agli spoiler.

Chi ha causato la morte di Bianca?

Uno dei possibili colpevoli insieme alla protagonista

Ha dell'incredibile la verità emersa nel finale di Libera. Non era stato nessuno dei giudici e magistrati sospettati dalla protagonista a parlare con Covacich, ex spacciatore internazionale assolto e ora gestore di un cantiere navale nel capoluogo giuliano, ed organizzare l'incontro con Carlo Bosso per aggiustare una sentenza a favore dell'uomo. Il terzo uomo era in realtà Ettore (Gioele Dix), collega e amico di vecchia data di Libera nonché suo interesse amoroso dopo il divorzio da Davide. Il mondo le crolla addosso quando lo scopre e inizia a mettere insieme tutti i pezzi, non perdendo però la lucidità necessaria che la professione impone e riuscendo a registrare su cellulare la sua confessione.

La coppia per cui pensavamo di tifare

Il fratello dell'uomo è ora invalido in seguito ad una caduta da un terrazzo molti anni prima: quello che Libera non sapeva è che vi ci era stato buttato da un gruppo di spacciatori in seguito alla tossicodipendenza. Per non farlo finire in carcere e per non perdere la propria reputazione Ettore accettò di far assolvere lo spacciatore, convincendo sia Bosso sia Furlan, nonostante Ferrero non fosse d'accordo. Purtroppo quella sera allo Yacht Club Bianca li sentì parlare del loro piano; una volta saputo che si trattava della figlia della giudice, Covacich decise di farla sparire ed Ettore non riuscì a fare nulla per fermarlo. Lo spacciatore uccise la ragazza drogandola al party, facendola andare in overdose e facendola passare per una tossica ricaduta e finita in mezzo ai cassonetti.

Nonna e nipote in una scena

Un ventennio dopo Ettore si è premurato di stare vicino a Libera quando ha saputo che la donna stava riaprendo il caso e le indagini in gran segreto, standole vicino e apparentemente aiutandola solo per depistare le indagini a proprio favore. Quel silenzio gli è costato molto, compresa la morte dello stesso Covacich per mano sua, facendolo passare per un suicidio per tappargli definitivamente la bocca e anche per proteggere la famiglia della giudice, su cui l'uomo si voleva accanire dopo aver fatto in modo di quasi uccidere il padre di Pietro e drogare la nipote Clara per farla passare per drogata come la madre. Il nonno di Elia, il responsabile del tribunale Aldo Ferrero e anche l'avvocato dell'accusa, il cosiddetto vampiro De Marco, avevano solo un'avversione per i metodi della giudice ma mai sarebbero arrivati a tanto. Anzi, la stimano proprio perché sanno che è più brava di loro nel suo lavoro.

Tutto è bene quel che finisce...

Padre e figlia riuniti

Per fortuna, eccezion fatta per la vicenda riguardante Ettore, c'è un happy ending generale per le altre storyline aperte nel corso degli otto episodi: Clara viene a scoprire la vera identità di Pietro ed è pronta ad accettarlo come figura paterna, costruendo un rapporto con lui e facendo visita alla madre al cimitero insieme. Clara ed Elia sono liberi di vivere il proprio amore adolescenziale col supporto dei rispettivi nonni, che hanno imparato ad accettarsi a vicenda come possibili consuoceri.

La vera 'roccia' di Libera è la sorella Isa

Davide chiede scusa all'ex moglie (e alla nipote) per non averle creduto per tutti questi anni sulla figlia e ora è pronto ad accettare anche Pietro nella vita della ragazzina dopo tutto quello che ha fatto per loro. Anche la nuova moglie del vicequestore sembra poter accettare la famiglia allargata. Il padre di Pietro si salva e anche la nuova moglie di quest'ultimo sembra pronta a fare un passo avanti verso il figliastro. Tutto avviene qualche tempo dopo durante una cena organizzata in onore di Clara e Pietro dove sono invitati tutti e dove scopriamo che Libera è stata candidata da Ferrero come prossima presidente di sezione in tribunale.

Finalmente Libera

La giudice al centro della fiction Rai

Proprio per bocca della stessa protagonista in voiceover, assistiamo alla sigla replicata in live action ovvero lei che si reca in tribunale, con la verità finalmente ristabilita e un grande peso tolto dal cuore. Sale le scale, attraversa l'entrata, i corridoi, i piani, per arrivare al proprio ufficio, salutando i colleghi. Come dice il titolo, ora è libera di nome e di fatto.