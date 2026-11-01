Libera 2, cosa succede nella seconda puntata del 1° novembre: Nina sospettata, Pietro la protegge

Dopo il debutto di una settimana fa, stasera su Rai 1 torna Libera - Il caso Elena Palma, seconda stagione della fiction con Lunetta Savino e Matteo Martari.

Dopo quanto accaduto nella prima puntata, Libera e Pietro continuano a cercare la verità sulla morte di Elena Palma, mentre emergono nuovi collegamenti tra la vittima e le persone coinvolte nel caso.

Al centro del nuovo appuntamento ci sono Nina, il suo ex marito Franco Tomizza e una collana destinata a cambiare il corso delle indagini. Intanto Cesare prosegue la sua inchiesta sul traffico d'armi e il rapporto con Isabella diventa sempre più complicato.

Libera 2, anticipazioni episodio 3: Pietro scopre il segreto di Nina

Libera: una scena della fiction Rai

Nel terzo episodio, intitolato Qui non desinit quaerere invenit, Pietro, sopravvissuto all'aggressione, può finalmente concentrarsi su alcuni dettagli della vicenda di Nina. Le sue indagini lo portano a una scoperta importante: la donna ha un figlio, affidato all'ex marito Franco Tomizza. La figura di Tomizza diventa ancora più centrale quando emerge un altro particolare: l'uomo era l'amante segreto di Elena Palma. Un legame che apre nuovi interrogativi sulla morte della donna e sui rapporti tra i protagonisti della vicenda.

Libera cerca di ricostruire la rete di conoscenze e relazioni che potrebbe nascondere la verità sul caso. Ogni elemento assume un peso diverso e la situazione si rivela più intricata di quanto apparisse inizialmente. Sul fronte parallelo, Cesare non interrompe le sue indagini sul traffico d'armi. Il magistrato continua a muoversi in un ambiente pericoloso e, nel frattempo, si avvicina sempre più a Isabella.

Episodio 4: la collana di Elena mette Nina nei guai

Libera. Matteo Martari in una sequenza della serie.

Il quarto episodio, dal titolo Amor caecus legem non videt, porta le indagini a una svolta. La collana appartenuta a Elena Palma viene infatti ritrovata nell'appartamento di Nina. Un ritrovamento compromettente che cambia immediatamente la posizione della donna: da testimone diventa la principale sospettata.

La nuova situazione impedisce a Libera di continuare a interrogarla in aula. Per Nina le conseguenze potrebbero essere pesanti, soprattutto perché Pietro ha ormai compreso chi si nasconde dietro le minacce che la donna sta ricevendo. Il responsabile è proprio Franco Tomizza, l'ex marito di Nina. Pietro decide quindi di intervenire per proteggerla e la nasconde alla polizia, mettendosi a sua volta in una posizione delicata.

Anche l'indagine di Cesare prende una piega preoccupante. Durante un blitz che si conclude senza successo, il magistrato riceve una minaccia. La situazione lo spinge ad allontanare Isabella, nel tentativo di tenerla fuori dai pericoli che circondano la sua inchiesta.

Dove e quando vedere Libera - Il caso Elena Palma

La seconda stagione di Libera, intitolata Il caso Elena Palma va in onda la domenica in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30. Le puntate totali sono tre: la fiction terminerà dunque tra una settimana, domenica 8 novembre, giorno in cui saranno disponibili su Raiplay tutti i sei episodi del nuovo ciclo.

Sulla piattaforma è già visibile la prima stagione completa di Libera.