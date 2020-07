Let Them All Talk: primo sguardo a Meryl Streep e Lucas Hedges nel film di Steven Soderbergh

Meryl Streep e Lucas Hedges sono i protagonisti di Let Them All Talk, nuovo film di Steven Soderbergh che verrà presentato prossimamente su HBO Max.

Primo sguardo a Meryl Streep e Lucas Hedges in Let Them All Talk, nuovo film di Steven Soderbergh che sarà diffuso da HBO Max. La piattaforma streaming ha diffuso un teaser che anticipa alcuni dei nuovi contenuti più interessanti in arrivo. Tra questi la nuova fatica di Meryl Streep.

Al centro di Let Them All Talk c'è un'acclamata scrittrice (Meryl Streep) che intraprende un viaggio con alcuni vecchie amiche per divertirsi e rimarginare delle vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) si ritrova coinvolto nel progetto del gruppo di donne e inizia una storia d'amore con una giovane (Gemma Chan), che lavora come agente in campo letterario.

La regia è di Steven Soderbergh e nel cast ci sono anche Candice Bergen e Dianne West. Nel team della produzione ci saranno inoltre Gregory Jacobs, Ken Meyer e Joseph Malloch.

Soderbergh e la Streep hanno già collaborato in occasione dell'ironico The Laundromat.