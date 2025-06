L'estate nei tuoi occhi 3: amori, fidanzamenti e sorprese nel trailer dei nuovi episodi

Il 16 luglio arriverà su Prime Video l'ultima stagione della serie L'estate nei tuoi occhi e il trailer condiviso online mostra qualche interessante anticipazione riguardante la complicata situazione sentimentale della protagonista, Belly.

Cosa mostra il trailer della stagione 3

Sulle note delle canzoni di Taylor Swift, come accaduto con i precedenti teaser, il video promozionale della terza stagione della serie L'estate nei tuoi occhi mostra Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) insieme a Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno). I due giovani annunciano il loro fidanzamento, ritrovandosi tuttavia in difficoltà dopo la reazione delle loro famiglie. A rendere tutto ancora più complicato c'è poi il feeling innegabile esistente tra Belly e Conrad (Christopher Briney), che è tornato per l'estate.

Ecco il trailer:

Il ritorno dello show tratto dai libri di Jenny Han

La nuova stagione seguirà cosa accade quando Belly trascorre un'altra estate insieme a Jeremiah. Il ritorno di Conrad nella sua vita, tuttavia, le fa mettere in dubbio il suo futuro e la obbliga a scegliere a quale fratello dare il proprio cuore.

Jenny Han, Sarah Kucserka e Karen Rosenfelt sono executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip. La serie è una coproduzione di Amazon MGM Studios e wiip.

Basata sulla trilogia di libri best-seller firmata da Jenny Han, la serie targata Amazon ha debuttato nell'estate del 2022 ed è salita al vertice della classifica degli show più visti su Prime Video nel primo fine settimana. La seconda stagione ha debuttato nell'estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.