L’estate nei tuoi occhi: il trailer degli episodi finali anticipa il destino di Belly e Conrad su Prime Video

Il pubblico di Prime Video si prepara a dire addio a L'estate nei tuoi occhi, la serie tratta dai romanzi di Jenny Han diventata un fenomeno globale. Amazon ha diffuso il trailer finale degli ultimi tre episodi, mostrando Belly (interpretata da Lola Tung) alle prese con una nuova vita a Parigi. Lontana dalla sua famiglia e dai ricordi delle estati precedenti, la giovane protagonista cerca di ricostruire il proprio equilibrio dopo la rottura con Jeremiah, ma un gesto inatteso di Conrad riaprirà ferite che sembravano sopite.

Belly inizia una nuova vita a Parigi dopo la fine della storia con Jeremiah

Il trailer si apre con Belly che arriva nella capitale francese dopo aver interrotto il fidanzamento con Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno). Al telefono rassicura la madre Laurel, dicendole di stare bene, ma ammette anche di avere bisogno di tempo e distanza per capire chi vuole essere e quale futuro scegliere. La Ville Lumière diventa così il luogo in cui la ragazza prova a ritrovare se stessa, circondata da nuove conoscenze che la aiutano a distrarsi dal dolore.

A Parigi Belly conosce un gruppo di ragazzi brillanti e affascinanti che le permettono di assaporare una quotidianità diversa. Nonostante la lontananza da casa, non resta però sola: la sua migliore amica Taylor (Rain Spencer) decide infatti di raggiungerla, riportando nella sua vita un legame prezioso che le offre sostegno e leggerezza in un momento complicato.

Quando tutto sembra finalmente più sereno però, una lettera di Conrad (Christopher Briney) arriva a rompere l'equilibrio. La comparsa del fratello di Jeremiah nella narrazione riapre vecchi sentimenti e costringe Belly a fare i conti con ciò che ancora prova per lui, trasformando la sua esperienza parigina in un percorso ancora più complesso di crescita e consapevolezza.

Il successo globale della serie tratta da Jenny Han

Amazon ha ricordato che la terza stagione di L'estate nei tuoi occhi ha registrato numeri straordinari: oltre 25 milioni di spettatori nel mondo nei primi sette giorni di uscita, diventando la quinta stagione più vista di sempre su Prime Video. Tratta dalla trilogia best seller di Jenny Han, la serie è stata acclamata per la capacità di raccontare con sensibilità il primo amore, la fragilità adolescenziale e il potere evocativo delle estati che segnano un'intera generazione.

Jenny Han ha guidato la terza stagione in qualità di showrunner insieme a Sarah Kucserka. Accanto a loro, tra i produttori esecutivi figurano Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen di Wiip. La serie è una coproduzione tra Amazon MGM Studios e Wiip, un sodalizio che ha dato vita a un prodotto capace di imporsi come uno dei maggiori successi internazionali degli ultimi anni.