L’estate nei tuoi occhi 3, l’interprete di Laurel anticipa i colpi di scena della stagione finale

Dopo un inizio stagione ricco di colpi di scena, L'estate nei tuoi occhi 3 continua a tenere incollati gli spettatori. A pochi episodi dalla conclusione definitiva della serie Prime Video, il dramma familiare e il triangolo amoroso tra Belly, Jeremiah e Conrad si fanno sempre più intensi.

Jackie Chung, che interpreta Laurel, madre della protagonista, ha condiviso con The Hollywood Reporter alcune riflessioni sui momenti più tesi della stagione e su cosa aspettarsi dai prossimi sviluppi.

I primi episodi alzano la posta emotiva

Nei primi quattro episodi della stagione finale, i nodi stanno venendo al pettine. Jeremiah è stato accusato di aver tradito Belly, e resta il dubbio se la loro relazione fosse effettivamente in pausa. Un incidente d'auto ha quasi coinvolto Steven, e il fidanzamento improvviso tra Belly e Jeremiah ha spaccato la famiglia. A farne le spese è il rapporto tra madre e figlia: Laurel non approva il matrimonio e ha minacciato di non partecipare.

L'estate nei tuoi occhi 3.

Jackie Chung, parlando del proprio personaggio, spiega: "Non credo che Laurel sia rigida. Vuole solo che Belly tenga aperta la mente. È più una richiesta di riflessione, non un'imposizione".

Il futuro della stagione e la scelta finale di Belly

La tensione continuerà a salire. L'attrice non ha rivelato chi Belly sceglierà tra Conrad e Jeremiah, affermando scherzosamente di volerlo scoprire insieme al pubblico. Tuttavia, conferma che i prossimi episodi riserveranno sorprese: "I fan possono aspettarsi un'altra montagna russa. Alcune cose che desiderano le vedranno, altre le sorprenderanno".

L'estate nei tuoi occhi 2: un'immagine della serie

Il pubblico affezionato ai personaggi si aspetta un finale coerente ma anche emotivamente appagante. La stessa Chung è fiduciosa che Jenny Han, autrice e showrunner, abbia rispettato le attese dei lettori e degli spettatori.

Possibile spin-off sul passato dei genitori?

Alla domanda su un potenziale spin-off, magari una serie prequel che esplori la giovinezza di Laurel e Susannah, Jackie Chung si dice più che disponibile: "Amo Laurel. Se Jenny avesse un'idea interessante, parteciperei volentieri".

L'estate nei tuoi occhi 3.

L'interesse per espandere l'universo narrativo della serie è forte, complice l'affetto del pubblico per i personaggi adulti, spesso protagonisti di storie complesse e sfumate.

La terza e ultima stagione di L'estate nei tuoi occhi è attualmente disponibile in streaming su Prime Video, con nuovi episodi rilasciati ogni mercoledì. Tra dinamiche familiari, decisioni difficili e sentimenti irrisolti, la serie si avvia verso un finale che promette di lasciare il segno.