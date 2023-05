L’Estate nei tuoi occhi 2: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie, disponibile dal 14 luglio

Oggi Prime Video ha annunciato il ritorno della serie di successo L'Estate nei tuoi occhi che il 14 luglio 2023 debutterà con i primi tre episodi. I nuovi episodi della seconda stagione saranno poi disponibili ogni settimana sino al finale di venerdì 18 agosto: in Italia i clienti Amazon Prime beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una scena

Basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han, la prima stagione della serie ha conquistato il titolo di show N.1 su Prime Video nel primo weekend di uscita. Nel cast dello show figurano Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, e Rain Spencer, le guest star David Iacono, Elsie Fisher, Jackie Chung e Rachel Blanchard con Kyra Sedgwick che si unisce alla seconda stagione in un ruolo ricorrente.

Sono anche stati svelati tutti i titoli degli otto episodi della seconda stagione affinchè i fan possano conoscere quale delle loro storie preferite di It's Not Summer Without You (Non è estate senza te), il secondo libro della trilogia di Han, si tradurrà sullo schermo, e quali nuove sorprese della serie sono in serbo per gli spettatori.

Questi i titoli degli episodi:

Episodio 201 - "Love Lost" (14 luglio, 2023)

Episodio 202 - "Love Scene" (14 luglio, 2023)

Episodio 203 - "Love Sick" (14 luglio, 2023)

Episodio 204 - "Love Game" (21 luglio, 2023)

Episodio 205 - "Love Fool" (28 luglio, 2023)

Episodio 206 - "Love Fest" (4 agosto, 2023)

Episodio 207 - "Love Affair" (11 agosto, 2023)

Episodio 208 - "Love Triangle" (18 agosto, 2023)

The Summer I Turned Pretty: Lola Tung in una foto di scena

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Al timone della seconda stagione di L'estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche executive producers, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

L'estate nei tuoi occhi: una foto di scena della serie

Jenny Han è l'autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e L'estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri - la serie Prime Video L'estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner - e la serie Netflix da poco annunciata XO, Kitty, uno spin-off dell'universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner.