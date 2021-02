L'estate in cui imparammo a volare, Katherine Heigl ha scoperto l'esistenza del coordinatore d'intimità

Katherine Heigl, protagonista della serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, ha scoperto sul set l'esistenza del coordinatore di intimità, una figura molto importante per lo svolgimento delle riprese.

La serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, che esamina come si sono trasformati i ruoli delle donne negli anni, ha fatto scoprire a Katherine Heigl l'esistenza di una figura come il coordinatore d'intimità.

L'estate in cui imparammo a volare: Katherine Heigl in una scena della serie

In L'estate in cui imparammo a volare, le attrici Katherine Heigl e Sarah Chalke sono state chiamate a interpretare due personaggi molto complessi, soprattutto perché simboli del cambiamento della donna dagli anni 70 ai primi anni 2000. In un'intervista con IndieWire, Katherine Heigl ha parlato dell'esperienza e di come la presenza di un coach dell'intimità sia stata fondamentale sul set per poter restituire tutte le sfumature del suo personaggio Tully Hart:

"Avevamo un coordinatore dell'intimità. Non avevo mai nemmeno sentito parlare di una cosa del genere, e quando me l'hanno spiegato ho pensato 'Avrebbero dovuto essere sempre qui!' È buffo quanto ti abitui a questo allenamento. Spesso quello che ci viene chiesto di fare come attori, quello che siamo d'accordo a fare, si distacca da come ci si sente davvero in quel momento."

Secondo l'attrice, il coach dell'intimità ha fatto sì che tutti gli attori fossero a loro agio con quello che dovevano portare in scena, soprattutto gli attori adolescenti che dovevano recitare in scene molto difficili, come lo stupro di Tully a 14 anni.

Qui trovate la recensione de L'estate in cui imparammo a volare, che racconta la storia dell'amicizia tra Tully e Kate, due donne fuori dal comune, dal loro incontro nel 1974 fino a oggi. L'introversa Kate e la scatenata Tully, la ragazza più popolare della scuola, formeranno un'alleanza che durerà 40 anni. Al momento, la prima stagione è disponibile su Netflix.