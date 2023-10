L'esorcista: Universal, dopo Il Credente, sembra voler comunque completare la nuova trilogia

I risultati non particolarmente positivi ottenuti da L'esorcista - Il credente non avrebbero modificato i piani di Universal, che vuole concludere la nuova trilogia con due ulteriori capitoli.

L'esorcista: Il Credente non ha ottenuto i risultati sperati, dal punto di vista della critica e del pubblico, ma Universal ha comunque intenzione di completare la nuova trilogia.

Ai box office i risultati non sono stati del tutto deludenti con un totale a livello mondiale di 44,2 milioni di dollari.

Un esordio non all'altezza delle aspettative

Il film L'Esorcista - Il credente, diretto da David Gordon Green e prodotto da Jason Blum, può contare anche sul ritorno di Ellen Burstyn nel mondo creato con il cult diretto da William Friedkin nel 1973.

L'esordio nelle sale, di molto inferiore ai 76,2 milioni di dollari ottenuti nel 2018 da Halloween, e le critiche negative ricevute da parte della critica e del pubblico non sono un risultato particolarmente soddisfacente.

L'esorcista: cosa sappiamo sul reboot

Una trilogia in programma

Universal, secondo The Hollywood Reporter, è però intenzionata a completare la nuova trilogia, pur chiedendo dei "cambiamenti creativi" in vista dei prossimi due film. Lo studio ha già annunciato che il secondo capitolo si intitolerà Deceiver e debutterà nel 2025. Lo script sarebbe già stato completato. David Gordon Green, attualmente, non ha confermato il suo ritorno dietro la macchina da presa.