L'esorcista: Ann Dowd nel cast del film della saga horror diretto da David Gordon Green

L'esorcista tornerà sugli schermi e nel cast del progetto diretto da David Gordon Green ci sarà anche l'attrice Ann Dowd. Il film sarà prodotto da Universal e Peacock, che hanno raggiunto un accordo a quota 400 milioni di dollari.

L'attrice Ann Dowd reciterà nel nuovo film di The Exorcist, ideato come sequel dell'opera originale, accanto a Leslie Odom Jr ed Ellen Burstyn che riprende la parte di Chris MacNeil, avuta nel film del 1973.

David Gordon Green si occuperà del progetto dopo aver già realizzato per Blumhouse e Miramax la nuova trilogia di Hallowen, il cui capitolo conclusivo arriverà nelle sale il 14 ottobre.

La sceneggiatura di The Exorcist sè stata firmata da Peter Sattler e nel team della produzione ci sono anche Scott Teems, Danny McBride e, ovviamente, Gordon Green.

Il regista ha già lavorato con Dowd in occasione di Our Brand Is Crisis e dopo averle suggerito di realizzare il film Compliance, dopo averla vista recitare a teatro nello spettacolo Blood From a Stone.

Dowd è attualmente nel cast di The Handmaid's Tale con la parte di zia Lydia, che le ha fatto conquistare un Emmy nel 2017 come Miglior Attrice Non Protagonista.