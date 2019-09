Leoncino d'Oro 2019: vince Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone!

Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone vince il Leoncino d'Oro 2019. Premiato anche The Painted Bird di Vaclav Marhoul con il premio Segnalazione UNICEF.

Pochi minuti fa, presso la Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior, alla presenza di Vincenzo Spadafora, Ministro alle Politiche giovanili e allo Sport, e Francesco Samengo, Presidente Unicef Italia, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Leoncino d'Oro, istituito da Agiscuola nel 1989, giunto alla 31a edizione e divenuto nel tempo uno dei premi collaterali più significativi della Mostra di Venezia. La cerimonia sarà presenziata da Luciana Della Fornace, Presidente Agiscuola.

Il sindaco del rione Sanità: Francesco Di Leva e Salvatore Presutto in una scena del film

Il Premio Leoncino d'Oro viene assegnato al film Il sindaco del Rione Sanità, di Mario Martone, con la seguente motivazione: "Un'opera di stampo teatrale, valorizzata da una regia che richiama un'atmosfera da palcoscenico e al contempo che riesce a innovare un genere in ascesa in modo non convenzionale. Per aver saputo rappresentare, con eleganza e brutalità, una realtà in cui la violenza è una prerogativa dell'ignoranza. Per aver portato in scena la figura di un protagonista la cui morale sfugge a qualsiasi stereotipo del genere. Per queste ragioni il Premio Leoncino d'Oro della 76° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, va a "Il Sindaco del Rione Sanità", di Mario Martone". Ritirano il Premio il regista Mario Martone e l'attore Francesco Di Leva.

La Segnalazione Cinema For Unicef viene assegnata al film The Painted Bird, di Václav Marhoul, con la seguente motivazione: "Abbandono, violenze, soprusi. Le sfumature di un quadro spietato, dove il colore dell'innocenza è soffocato dalla più cruda brutalità umana. È attraverso gli occhi di un bambino che la storia racconta le proprie colpe, svelando l'impotenza, la fragilità di chi è costretto a subire, inerme, di fronte alle atrocità di cui l'uomo è capace. Ripercorrendo i più grandi drammi del passato si arriva così a comprendere il presente, ove la violenza resta, purtroppo, ancora tragicamente attuale. Per queste ragioni la segnalazione "Cinema for UNICEF" della 76° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, va a "The Painted Bird", di Václav Marhoul". Ritira il Premio il regista Václav Marhoul.

Ad assegnare il premio, una giuria di giovani studenti e studentesse rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, selezionati, ogni anno, fra gli oltre 6.000 ragazzi che compongono le giurie del David Giovani, l'iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. I giovani giurati - in seguito ad un accordo siglato con il Comitato Italiano per l'UNICEF - assegnano inoltre il prestigioso premio Segnalazione Cinema For Unicef, riconoscimento istituito dal Comitato Italiano per l'UNICEF presso la Mostra sin dal 1980.