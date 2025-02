Leonardo DiCaprio: vacanza a Brescia con la fidanzata Vittoria e le mamme

Vacanza italiana per DiCaprio e per la fidanzata, la modella bresciana Vittoria Ceretti, con cui il divo sembra davvero voler fare sul serio.

Dopo la tappa londinese, Leonardo DiCaprio è volato a Brescia per visitare i luoghi natali della fidanzata, la modella Vittoria Peretti, originaria di Inzino. Vacanza italiana per l'attore americano, la sua nuova compagna e le rispettive mamme, Irmelin Indenbirken e Francesca Lazzari.

DiCaprio sembra davvero voler fare sul serio con la sua nuova fiamma, la modella 26enne, tanto da coinvolgere le rispettive famiglie in un tour della città lombarda che ha visto l'attore far visita al Castello e, il giorno successivo, al Vittoriale degli Italiani sito a Gardone Riviera.

In molti hanno avvistato l'attore e la sua bella, ma sono scarse le testimonianze fotografiche visto che la coppia ha cercato di proteggere il più possibile la propria privacy. DiCaprio non si è invece sottratto a uno scatto con Giordano Bruno Guerri, direttore della Fondazione del Vittoriale. Per l'attore questa non è la prima vacanza bresciana. Già nell'estate del 2023 aveva trascorso qualche giorno in zona visitando, in quell'occasione, non solo il lago di Garda, ma anche Museo di Santa Giulia e Capitolium.

Il nuovo amore di Leonardo DiCaprio

26 anni, Vittoria Ceretti ha conquistato le passerelle di tutto il mondo con la sua bellezza ed eleganza. Dopo aver partecipato, all'età di 14 anni, al concorso di Elite Model Look Italia, la modella ha dato il via alla sua carriera internazionale nel 2012 sfilando per Prada, Chanel, Dior, Versace, Fendi, Valentino e Saint Laurent.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Peretti a Brescia nell'estate 2023

La scintilla tra Vittoria Ceretti e DiCaprio sarebbe scoccata un paio di anni fa. I due sembrano intenzionati a difendere la loro privacy e le loro apparizioni pubbliche si contano sulla punta delle dita, ma chi li ha incontrati a spasso per Brescia li descrive come una coppia gentile e disponibile coi fan, foto a parte. E così, dopo aver portato la mamma al Super Bowl, DiCaprio l'ha condotta con sé in Italia per familiarizzare con la suocera bresciana.