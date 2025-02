Leonardo DiCaprio pronto alle riprese del nuovo film di Damien Chazelle: il biopic sullo stuntman Evel Knievel

Le riprese sarebbero più vicine del previsto per il nuovo film di Chazelle, che dovrà far dimenticare il flop di Babylon

Lo scorso dicembre era emersa la notizia che Damien Chazelle avrebbe diretto un biopic sullo stuntman Evel Knievel con Leonardo DiCaprio come protagonista. Ebbene, non solo il film verrà realizzato, ma le riprese dovrebbero prendere il via molto prima del previsto.

Matt Belloni di Puck ha affermato, infatti, che le trattative con DiCaprio si sono praticamente concluse e che il film dovrebbe essere girato già quest'estate. William Monahan (The Departed) ha scritto la bozza originale della sceneggiatura, ma l'ultima versione è stata rimaneggiata da Terence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano) con una revisione effettuata dallo stesso Chazelle.

Inoltre, non si tratterà di un semplice biopic sull'ascesa e il declino del personaggio. La storia dovrebbe raccontare un solo anno della vita del protagonista, il 1974, e avere al centro l'ambizioso progetto di Knievel di saltare attraverso lo Snake River nell'Idaho con la sua moto.

Chi era lo stuntman Evel Knievel?

Personaggio di spicco del folklore USA, è stato un acrobata e intrattenitore americano, noto per i suoi pirotecnici salti in moto (e per il suo pessimo carattere). Durante la sua carriera di stuntman, Knievel ha subito più di 433 fratture ossee, entrando nel Guinness dei primati come sopravvissuto al "maggior numero di ossa rotte nell'arco di una vita".

Knievel ha rovinato la sua carriera quando ha attaccato un uomo con una mazza da baseball a causa di un libro poco lusinghiero scritto su di lui. La vittima perse i sensi e dovette subire un importante intervento chirurgico al braccio. Lo stuntman scontò sei mesi di carcere, ma perse tutti i suoi contratti e le sue sponsorizzazioni. È morto nel 2007 in seguito a una fibrosi polmonare.

L'ultimo film di Chazelle, Babylon, è stato un flop al botteghino, incassando solo 63 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 100 milioni. Alla fine Babylon ha fatto perdere alla Paramount una cifra intorno agli 87 milioni. DiCaprio sarà protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson, ancora senza titolo, e dovrebbe riunirsi a Martin Scorsese per The Devil in the White City.