Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro citano Tom Cruise nel nuovo trailer di Una battaglia dopo l'altra

Il 25 settembre arriverà nei cinema italiani, distribuito da Warner Bros Pictures, il film Una battaglia dopo l'altra, il nuovo progetto diretto da Paul Thomas Anderson con star un cast stellare guidato da Leonardo DiCaprio.

Il secondo trailer diffuso online regala ora qualche anticipazione e cita a sorpresa un'icona del cinema action durante uno scambio di battute tra 'rivoluzionari'.

Cosa mostra il trailer di Una battaglia dopo l'altra

Nel secondo trailer di Una battaglia dopo l'altra, si mostrano nuovi dettagli della storia dei protagonisti, svelando il passato del personaggio rivoluzionario interpretato da Leonardo DiCaprio e la determinazione del militare affidato a Sean Penn. Il loro scontro sembra sarà senza esclusione di colpi, tra inseguimenti, sparatorie e fughe.

Il video si chiude con una divertente battuta in cui viene citata a sorpresa una star di Hollywood dichiarando: "Sai che cos'è la libertà? Non avere paura. Proprio come Tom Cruise!".

Ecco il secondo trailer ufficiale del film:

Il cast del film di Anderson

Tra gli interpreti di Una Battaglia dopo l'altra, oltre a DiCaprio che recentemente è stato avvisato a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos, ci sono anche i vincitori di Oscar e BAFTA Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim.

Paul Thomas Anderson, che firma la regia e la sceneggiatura originale, è anche produttore insieme ai candidati all'Oscar e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy; Will Weiske è il produttore esecutivo.

Il team creativo impegnato dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra questi i direttori della fotografia Michael Bauman e lo stesso Anderson, la scenografa candidata all'Oscar e vincitrice del BAFTA Florencia Martin, il montatore candidato al BAFTA Andy Jurgensen, la costumista vincitrice di Oscar e BAFTA Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis; le musiche sono firmate dal compositore candidato all'Oscar e al BAFTA Jonny Greenwood.