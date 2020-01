Leonardo DiCaprio ha salvato un uomo in mare prima di Capodanno

Leonardo DiCaprio ha salvato un uomo in mare poco prima di Capodanno intervenendo nelle acque caraibiche per soccorrerre un naufrago in mare da 11 ore.

Oltre a essere un bravo attore, Leonardo DiCaprio è anche un impavido soccorritore di persone in difficoltà visto che, poco prima di Capodanno, avrebbe salvato un uomo in difficoltà in mare mentre era sulla sua imbarcazione al largo dei Caraibi insieme alla sua fidanzata.

Leonardo DiCaprio ai Golden Globes 2020

Anche se non ha vinto il Golden Globe come miglior attore, Leonardo DiCaprio ha cose ben più importanti da fare che pensare ai premi mancati. Come riferisce ET, mentre si trovata sulla sua barca in giro per i Caraibi il 30 dicembre, l'attore e il suo equipaggio hanno avuto notizia della richiesta di aiuto di un uomo finito in mare. DiCaprio ha accettato di deviare la rotta per andare alla ricerca dell'uomo e lo ha trovato.

"Sono stati gli unici a rispondere alla richiesta di soccorso per cercarlo nel ben mezzo dell'oceano" rivela la fonte a ET, spiegando che l'uomo in questione, un 24enne francese, si trovava in acqua da quasi 11 ore.

"Tutti coloro che erano a bordo lo hanno cercato nelle acque agitate, incluso DiCaprio. L'uomo agitava le braccia ed è stato trovato un'ora prima che calasse il sole."

Al momento dell'intervento in mare, Leonardo DiCaprio si trovava in vacanza a St. Barts insieme alla fidanzata Camila Morrone, come riporta Just Jared. Il naufrago è stato soccorso con cibo e acqua visto che era gravemente disidratato ed è stato poi consegnato ai guardiacoste per ricevere i primi trattamenti medici.

