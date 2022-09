Leonardo DiCaprio e la sua regola auto-imposta: solo fidanzate sotto i 25 anni

Quando si parla di fidanzate, Leonardo DiCaprio ha un tipo specifico: una donna con una data di scadenza. Sin dal 1999, quando l'attore iniziò a frequentare la modella Gisele Bündchen, all'epoca diciottenne, non è mai stato in una relazione pubblica con una donna sopra i 25 anni. L'ultima "vittima" di questa sua regola è Camila Morrone, che ha superato l'età "limite" lo scorso giugno e con cui la star si è lasciata qualche giorno fa.

Camila Morone si aggiunge a un'ormai ricca galleria di giovani donne che hanno avuto una relazione più o meno duratura con Leonardo DiCaprio, e una fonte vicina all'attore ha rivelato la motivazione: la star non vuole essere legata a nessuno.

Primo piano DiCaprio in una scena di the Departed

"Quando una donna raggiunge i 25 anni, desidera il matrimonio e una famiglia. Questo non è ciò che Leo vuole. Lui non vuole una famiglia e non vuole stare attorno a fidanzate che potrebbero mettergli pressione", la fonte ha rivelato al The Post. "Nel momento in cui una ragazza lo conosce, l'orologio inizia a ticchettare. Se diventa troppo vecchia, in un paio di anni, è andata. Se si avvicina troppo, in un paio di anni, è andata."

"Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati", rivela una fonte vicina alla coppia

Da Blake Lively a Toni Garrn, DiCaprio ha ormai cambiato svariate fidanzate negli ultimi vent'anni. Ovviamente, non tutti sono d'accordo con la regola auto-imposta dell'attore. La stessa fonte ha affermato anche: "Tempo fa, una modella di Victoria Secret che conosco mi ha raccontato di averlo conosciuto in un club di Manhattan. Mi ha detto di aver pensato che fosse un uomo anziano. Ora ha 47 anni e sta diventando un po' inquietante, indossa un cappellino per coprire gli occhi, vuole ancora ragazze ventenni e bellissime. Ho parlato con una di loro che non era per niente presa da lui e l'ha chiamato l'Omino Michelin".

Detto ciò, la fonte ha concluso dicendo che, nonostante tutto, DiCaprio ancora attira le giovani, essendo nell'anima ancora Jack di Titanic - per quanto oggi somigli più al padre dell'iconico personaggio.