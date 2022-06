"Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati", rivela una fonte vicina alla coppia

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero recentemente lasciati secondo quanto rivelato dal sito di gossip Deux Moi, sul quale sono state condivise delle informazioni diffuse negli ultimi giorni da una fonte anonima vicina alle due star.

La coppia è stata vista insieme per l'ultima volta lo scorso maggio mentre Leo e Camilla passeggiavano su una spiaggia a Malibu in compagnia dei Al Pacino e alcuni familiari. La Morrone ha festeggiato il suo 25esimo compleanno il mese successivo e pochi giorni dopo le voci su una presunta rottura hanno invaso il web.

DiCaprio è noto per frequentare esclusivamente donne di età inferiore ai 25 anni, quindi molti fan sospettano che la Morrone sia "invecchiata" troppo per la star hollywoodiana. Nell'episodio del podcast del 16 giugno di Deux Moi, una fonte ha rivelato che l'attore ha vissuto a casa di Sandra Bullock a New Orleans per alcuni giorni e che lì ha fatto sesso con alcune ragazze.

"Era lì poche settimane fa... presso un college a New Orleans un dipendente di Leo è venuto al bar e ha invitato le ragazze a casa di Sandra Bullock. Una volta lì DiCaprio ha 'preso i telefoni delle ragazze' perché non erano autorizzate a scattare foto. Noi siamo andate via dopo un paio d'ore perché era tutto noioso ma abbiamo scoperto che Leo ha passato alcune notti con una serie di ragazze conosciute in questo modo", ha concluso la fonte di Deux Moi, prima di rivelare di aver saputo che i due si sono lasciati da "una fonte molto affidabile".