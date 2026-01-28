Leonardo DiCaprio fa la storia dei BAFTA e raggiunge Daniel Day-Lewis e Dustin Hoffman

Questa stagione dei premi si sta rivelando davvero fruttuosa per Leonardo DiCaprio. Con l'annuncio delle candidature di ieri, l'attore ha raggiunto quota sette nomination come miglior attor protagonista. Un record che lo vede in buon compagnia, condiviso con star del calibro di Daniel Day-Lewis, Michael Caine, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Peter Finch e Dustin Hoffman, come rivela Variety.

DiCaprio è il più giovane del gruppo, avendo ricevuto la sua settima nomination all'età di 51 anni. Hoffman, che ora ha 88 anni, ne aveva 52 quando ricevette la settima nomination della sua carriera per il film del 1988 Rain Man.

Nel sestetto di attori che si contendono il BAFTA come miglior attore protagonista troviamo anche Robert Aramayo (I Swear), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (I peccatori) e Jesse Plemmons (Bugonia).

Leonardo DiCaprio sul set di Una battaglia dopo l'altra col regista Paul Thomas Anderson

Un record dopo l'altro

In precedenza, DiCaprio è stato candidato per The Aviator, The Departed - Il bene e il male, The Wolf of Wall Street, Revenant - Redivivo, C'era una volta a... Hollywood e Dont' Look Up, ma fino questo momento ha ottenuto una sola vittoria per Revenant - Redivivo, film per il quale ha vinto anche l'Oscar. Vedremo se Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson lo aiuterà a fare il bis, forte delle sue quattordici nomination ai BAFTA 2026.

Sul fronte femminile, Meryl Streep e Judi Dench rimangono le detentrici del record dei BAFTA Awards per il maggior numero di nomination totali in tutte le categorie attoriali con 15 candidature ciascuna. Streep, 86 anni, è stata nominata come Miglior Attrice Protagonista alla cerimonia di premiazione del Regno Unito ben 12 volte, Judi Dench, 91 anni, ha vinto sei BAFTA Awards, il numero più alto tra tutte le attrici.

Come sottolinea la nostra recensione di Una battaglia dopo l'altra, l'incredibile performance di DiCaprio nel film ha ottenuto finora grandi riconoscimenti. L'attore è stato candidato agli Oscar oltre che ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards, ma in entrambi i casi è stato battuto da Timotée Chalamet per Marty Supreme. Nella cinquina come miglior attore protagonista figurano anche Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (I peccatori) e Wagner Moura (L'agente segreto). chi la spunterà?