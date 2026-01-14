Leonardo DiCaprio: risolto il mistero dei Golden Globes! Ecco con chi parlava in quel video virale

L'interlocutrice di DiCaprio, nel video che è immediatamente diventato virale su internet generando una marea di meme, si è finalmente fatta avanti e ora conosciamo la sua identità

I Golden Globes 2026 sono ormai acqua passata, ma una domanda in particolare ha tormentato a lungo il web: con chi stava conversando così animatamente Leonardo DiCaprio?

L'attore, candidato come miglior attore per il suo ruolo in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, ci ha ricordato che, nonostante la sua vita privata e i prestigiosi premi vinti nel corso degli anni, non ha perso il suo senso dell'umorismo.

Durante la cerimonia al Beverly Hilton di Los Angeles, DiCaprio è stato visto chiacchierare con qualcuno durante una pausa pubblicitaria. Ovviamente, i video dell'interazione hanno fatto il giro del web durante i Golden Globes, e non abbiamo potuto fare a meno di chiederci di cosa stesse parlando Leo.

Rivelata la misteriosa interlocutrice di DiCaprio

Le vivaci espressioni facciali dell'attore e il suo piccolo gesto con il dito sono stati davvero i protagonisti dello show e, stando alle immagini trasmesse, sembra che stia parlando di K-pop.

"Ti stavo guardando con quella cosa del K-pop", sembra dire nel video, che però è incomprensibile. "Tu dicevi: 'Chi è quello? È quello? Oh, il K-pop'". Anche se non abbiamo potuto vedere a chi si stesse rivolgendo davanti alla telecamera, i fan hanno inizialmente ipotizzato si trattasse di Chase Infiniti, sua co-star nel film di Anderson.

Tuttavia, nel corso dell'anteprima mondiale di The RIP - Soldi sporchi, film in uscita il 16 gennaio su Netflix, è stata Teyana Taylor a confessare che in realtà DiCaprio stava parlando proprio con lei. "Oh, mio Dio. Stava parlando con me", ha confessato. "Questo è ciò che lo rende ancora più divertente".

Una battaglia dopo l'altra: Teyana Taylor in una scena d'azione

Il video è diventato subito virale su internet

I fan hanno ammesso di aver "adorato" vedere questo lato scherzoso di DiCaprio, che spesso si nasconde dietro le classiche mascherine protettive quando è in pubblico: "Sto letteralmente ululando... è la volta in cui l'ho visto più animato in tutta la mia vita", ha scritto un utente di X.

"Di solito [DiCaprio] non ci mostra assolutamente nulla, quindi vederlo così eccitato è davvero un momento storico". Un altro ha aggiunto: "Ne sono ossessionato. Sfacciato x 1000". Molti erano curiosi di sapere cosa avesse reso DiCaprio così eccitato, con un utente di X che ha scherzosamente ipotizzato che avesse visto "una donna sotto i 26 anni", una frecciatina alla vita sentimentale del divo, caratterizzata da relazioni con donne molto più giovani.