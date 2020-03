Leonardo DiCaprio sa anche rappare, parola di Jamie Foxx

Jamie Foxx ha raccontato di aver praticamente costretto l'amico e collega Leonardo DiCaprio a dimostrare quanto sia bravo nel rappare, tutto questo durante l'American Black Film Festival Honors a Beverly Hills, dove l'attore di C'era una volta a...Hollywood è stato ospite a sorpresa per premiare il collega con un premio.

Durante la premiazione, Leonardo DiCaprio ha speso delle belle parole riferite all'amico e collega, con il quale ha condiviso il set di Django Unchained, facendo commuovere Jamie Foxx che, una volta salito sul palco, ha speso due parole per la star di Hollywood: "Sarò onesto, abbiamo festeggiato in alcune situazioni dove non era permesso l'uso di telefoni cellulari e l'ho visto rappare la canzone'Scenario"

Dopo aver raccontato questo episodio, l'attore ha quindi iniziato a rappare cantando l'inizio della canzone, incoraggiando anche Leonardo DiCaprio a seguirlo. Dopo aver rifiutato amichevolmente l'invito, Leonardo DiCaprio ha premiato Jamie Foxx, al quale ha dedicato un toccante discorso: "Nella vita reale, c'è una caratteristica distintiva di quest'uomo, la caratteristica che ho potuto sperimentare in prima persona sul set di Django Unchained. Jamie mette in evidenza il meglio delle altre persone. Puoi vederlo a suo agio in qualsiasi contesto sociale in cui si trova. È una forza magnetica in ogni stanza in cui mette piede e non c'è nessuno in questo settore che regala positività e incoraggiamento come Jamie Foxx".