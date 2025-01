Martin Scorsese torna a dirigere Leonardo DiCaprio: The Devil in the White City di nuovo in sviluppo

Nuovo progetto a sfondo criminale per la coppia d'oro del cinema, l'adattamento di The Devil in the White City rivive con l'arrivo di 20th Century Studios.

Dopo rinvii e slittamenti vari, Martin Scorsese sembra finalmente aver trovato il prossimo progetto su cui concentrarsi. Si tratta di The Devil in the White City, film di cui si era parlato anni fa poi finito in un nonnulla. La pellicola, ancora priva di sceneggiatura, è un adattamento del bestseller di Erik Larson del 2004 Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America e segnerà la nuova collaborazione di Scorsese con la star Leonardo DiCaprio, come ha rivelato Deadline.

Il libro di Erik Larson segue le vicende del dottor H.H. Holmes, un serial killer che utilizzò l'Esposizione Mondiale di Chicago del 1893 per attirare le sue vittime verso la morte. A dar slancio vitale all'adattamento è stato l'arrivo di 20th Century Studios. Scorsese e DiCaprio produrranno il film insieme a Stacey Sher, Rick Yorn e alla socia di DiCaprio nella Appian Way, Jennifer Davisson.

Un adattamento tormentato

Leonardo DiCaprio con gli occhiali da sole

Il progetto a lunga gestazione è in sviluppo da quasi due decenni. DiCaprio e la sua Appian Way Productions hanno acquisito i diritti nel 2010 con l'intenzione di farne un film in cui il divo avrebbe interpretato il ruolo di Holmes. Martin Scorsese è stato coinvolto nel 2015, con Billy Ray pronto a scrivere la sceneggiatura. L'adattamento era stato sviluppato per la prima volta a Hollywood da Tom Cruise e Paula Wagner attraverso la loro compagnia Cruise/Wagner tramite un accordo con la Paramount, ma l'opzione era scaduta nel 2004. La Paramount aveva in seguito riacquistato i diritti del film nel 2007 affidando lo sviluppo ai produttori Michael Shamberg e Stacey Sher.

Pietro Scalia: "Sui cinecomic aveva ragione Scorsese, non sono arte, sono prodotti"

In precedenza era stata messa in cantiere anche una serie prodotta da Hulu con il regista Todd Field e la star Keanu Reeves, ma il progetto è stato cancellato nel 2023.

The Devil in the White City segnerà una nuova collaborazione per Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese dopo i numerosi successi di Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street e il recente Killers of the Flower Moon.