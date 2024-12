Leonardo DiCaprio sarà lo stuntman Evil Knievel nel biopic di Damien Chazelle

Dopo la mancata collaborazione in Babylon, il cammino di Leonardo DiCaprio e quello di Chazelle starebbero per incrociarsi in un progetto biografico davvero promettente.

Più indaffarato, Damien Chazelle si starebbe preparando a dirigere la star Leonardo DiCaprio in un nuovo progetto svelato dall'insider Daniel Richtman. Il film in questione sarebbe un biopic prodotto da Paramount e dedicato alla leggenda degli stuntmen Evil Knievel.

Per chi non lo sapesse, Evil Knievel è stato uno stuntman e performer americano, noto per i suoi salti in moto e anche per il temperamento burbero. Durante la sua carriera acrobatica, Knievel ha subito più di 433 fratture ossee, guadagnandosi un ingresso nel Guinness dei primati come sopravvissuto alla "maggior parte delle ossa rotte in una vita".

Knievel mandò a rotoli la sua carriera quando attaccò un uomo con una mazza da baseball a causa di un libro poco lusinghiero scritto su di lui. La vittima perse i sensi e dovette sottoporsi a un'intervento chirurgico per riparare il braccio fratturato. Knievel scontò 6 mesi di prigione, ma perse tutte le sue sponsorizzazioni e contratti.

Nuovi progetti per Chazelle

Il regista Damien Chazelle a Venezia

Questa, per Damien Chazelle, potrebbe essere l'occasione per rifarsi del flop al botteghino di Babylon, stravaganza hollywoodiana che ha incassato solo 64 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 100 milioni.

All'inizio di quest'anno, Chazelle aveva menzionato di aver quasi finito di scrivere una nuova sceneggiatura, ma ammetteva di aver timore di come Hollywood lo avrebbe riaccolto dopo Babylon. Tuttavia, se verrà confermata la presenza di DiCaprio come protagonista del suo prossimo progetto, il via libera di Paramount non dovrebbe affatto stupirci. Tra l'altro, in origine l'attore avrebbe dovuto recitare in Babylon prima di essere costretto a rinunciare per problemi di schedule; successivamente è stato sostituito da Brad Pitt.

Per quanto riguarda Leonardo DiCaprio, il divo ha recentemente terminato le riprese di The Battle of Baktan Cross di Paul Thomas Thomas Anderson, la cui uscita nelle sale è prevista per agosto 2025.