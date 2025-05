Cillian Murphy e Daniel Craig possibili star del nuovo film di Damien Chazelle?

Damien Chazelle sembra stia per tornare dietro la telecamera e i protagonisti del suo nuovo film potrebbero essere Cillian Murphy e Daniel Craig.

Le due star sono attualmente impegnati nelle trattative con la produzione del progetto che sarà prodotto dal regista e Olivia Hamilton tramite la loro Wild Chickens Productions.

Il mancato accordo con DiCaprio

Le riprese del nuovo lungometraggio scritto e diretto da Damien Chazelle dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Recentemente il filmmaker sembrava pronto a occuparsi di un film con Leonardo DiCaprio su Evel Knievel, tuttavia non era stato raggiunto l'accordo con l'attore.

Terence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano) aveva scritto la versione più recente dello script del film che avrebbe dovuto raccontare la storia dello stuntman raccontando un anno di vita del protagonista, il 1974, e seguendolo mentre cerca di realizzare l'ambizioso progetto di compiere con la sua moto un salto attraverso lo Snake River, in Idaho.

Un nuovo progetto

Le fonti di Deadline sostengono che il lungometraggio, che potrebbe avere star Cillian Murphy e Daniel Craig dovrebbe essere ambientato in una prigione.

Damien, che ne ha firmato la sceneggiatura e sarà impegnato alla regia, avrebbe già incontrato i due attori e non resta che attendere per scoprire se le trattative avranno un esito positivo.

Murphy, dopo l'Oscar conquistato con Oppenheimer, ha concluso le riprese del film di Peaky Blinders, che concluderà la storia della serie prodotta per Netflix.

Craig, invece, è stato protagonista di Queer e prossimamente ritornerà sugli schermi con il ruolo del detective Benoit Blanc in Knives Out.