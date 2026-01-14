Michelle Williams nel nuovo film di Damien Chazelle con Daniel Craig e Cillian Murphy

La star di Blue Valentine e The Fabelmans è l'ultima attrice ad entrare ufficialmente nel cast del nuovo lungometraggio del regista di La La Land.

Michelle Williams affiancherà Cillian Murphy e Daniel Craig nel nuovo film diretto da Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land. Il film è ancora senza titolo e secondo le indiscrezioni dovrebbe essere ambientato in un carcere.

Damien Chazelle ha scritto il film e lo ha co-prodotto insieme a Olivia Hamilton con Wild Chickens Productions. Dopo le recensioni contrastanti e il flop al box-office di Babylon, Damien Chazelle cerca di rilanciarsi con un nuovo progetto.

I progetti di Michelle Williams e Damien Chazelle

Oltre al lavoro nel film di Damien Chazelle, Michelle Williams sarà in Place in Hell, un thriller scritto e diretto da Chloe Domont, in cui reciterà al fianco di Daisy Edgar-Jones e Andrew Scott. Williams manca dal grande schermo da tre anni, quando recitò in The Fabelmans di Steven Spielberg.

Damien Chazelle con l'Oscar vinto per La La Land

Diversi rumor su Damien Chazelle lo hanno accostato ad un film biografico su Evel Knievel, al quale sarebbe stato interessato anche Leonardo DiCaprio ma che sembra sia stato accantonato in questo momento. Toccherà a Paramount distribuire il nuovo film di Chazelle, vincitore di un Oscar per La La Land, uno dei film più amati dell'ultimo decennio.

Michelle Williams e la carriera al cinema

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con il ruolo di Jen Lindley in Dawson's Creek a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, Michelle Williams ha iniziato una proficua carriera cinematografica, che l'ha portata ad essere candidata cinque volte al premio Oscar.

L'attrice è apparsa in film conosciuti come Blue Valentine, The Fabelmans, I segreti di Brokeback Mountain, Manchester by the Sea e Marilyn. Attualmente è impegnata in teatro con la pièce Anna Christie di Eugene O'Neill al St. Ann's Warehouse. Pochi giorni fa, Michelle Williams ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva targata FX, dal titolo Dying for Sex, in cui recita al fianco di Jenny Slate e Sissy Spacek.