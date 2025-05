Daniel Craig sarà il protagonista del nuovo film di Damien Chazelle?

Damien Chazelle non torna dietro la macchina da presa dal flop di Babylon, ma stando ai report degli ultimi mesi è impegnato in almeno due progetti. Mentre il biopic su Evel Knievel è attualmente in pausa per permettere a Leonardo DiCaprio di finalizzare il suo coinvolgimento, pare che il secondo progetto abbia appena trovato in Daniel Craig il suo protagonista.

La pellicola in questione viene descritta come un dramma "a medio budget" con elementi d'azione che dovrebbe essere ambientato all'interno di una prigione. Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman, dovrebbe essere proprio l'ex-James Bond il protagonista della storia.

Negli ultimi tre anni, Craig ha recitato in Glass Onion: Knives Out, è tornato a Broadway con Macbeth e ha interpretato un ruolo drammatico in Queer di Luca Guadagnino. Inoltre, riprenderà il ruolo di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man, il terzo film della saga di Knives Out, in uscita quest'anno.

Il flop di Damien Chazelle e l'atteso ritorno alla regia

Babylon: Damien Chazelle sul set

In autunno, Chazelle aveva dichiarato a Vanity Fair di essere alle prese con due progetti e di non aver ancora scelto a quale dare la priorità. Il suo ultimo film, Babylon, ha faticato a livello commerciale, guadagnando 63 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di poco inferiore ai 100 milioni di dollari.

Queer: Luca Guadagnino e Daniel Craig in conferenza a Venezia 2024

Le perdite sarebbero costate alla Paramount circa 87 milioni di dollari. È interessante notare che, nonostante l'insuccesso al botteghino, Babylon ha ricevuto un'accoglienza molto più calorosa in Francia sia da parte della critica che del pubblico.

All'inizio dell'anno, Chazelle aveva rivelato di aver quasi finito di scrivere una nuova sceneggiatura e di prepararsi a proporla ai produttori. Tuttavia, ha ammesso di sentirsi incerto su come l'industria avrebbe reagito al suo ritorno dopo lo scarso successo nazionale di Babylon. Le riprese del nuovo progetto ambientato in una prigione sarebbero dovute partire nell'autunno 2024, ma in seguito tutto è stato rimandato.