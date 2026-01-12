Leonardo DiCaprio bersaglio del monologo di Nikki Glaser: "E tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni"

Durante il suo monologo d'apertura ai Golden Globes del 2026, Nikki Glaser ha preso di mira diverse star tra i presenti alla cerimonia, ma le sue battute più salaci si sono concentrate sulla star di Una battaglia dopo l'altra Leonardo DiCaprio.

"Leonardo DiCaprio è qui per un chignon dopo l'altro!" ha scherzato Glaser dal palco del Beverly Hilton di Los Angeles, riferendosi all'acconciatura di DiCaprio. "Quanto è stato bravo Leo in Una battaglia dopo l'altra? Voglio dire, è pazzesco, è così bravo", ha proseguito, mentre la telecamera inquadrava la star 51enne che sorrideva nervosamente tra il pubblico.

"Che carriera hai avuto. Innumerevoli interpretazioni iconiche, hai lavorato con tutti i grandi registi, hai vinto tre Golden Globe e un Oscar. E la cosa più impressionante è che sei riuscito a realizzare tutto questo prima che la tua ragazza compisse 30 anni" ha scherzato l'attrice, suscitando l'ilarità del pubblico. Il riferimento è all'attuale compagna di DiCaprio, la modella italiana ventisettenne Vittoria Ceretti. Prima di lei, DiCaprio era uscito da quattro precedenti relazioni dopo che le partner avevano compiuto 25 anni.

La misteriosa intervista sui gusti culinari di Leonardo DiCaprio

Ma il momento di Leonardo DiCaprio non si era ancora interrotto.

"Leo, scusami se ho fatto quella battuta, è di bassa lega!" ha proseguito Nikki Glaser. "Voglio dire, ho cercato di non farlo, non sappiamo altro di te, amico. Non c'è nient'altro! Apriti! Dico sul serio. Ho cercato, ho cercato. Voglio dire, l'intervista più approfondita che hai rilasciato è stata sulla rivista Teen Beat nel 1991. Il tuo cibo preferito è ancora 'Pasta, pasta e ancora pasta?'"

DiCaprio ha annuito sorridendo e puntando l'indice contro Glaser ha indicare che quella dichiarazione è ancora valida nonostante la comica stesse citando un'intervista di 30 anni fa.

Leonardo DiCaprio in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Neppure il resto del cast di Una battaglia dopo l'altra, che è uscito trionfatore dai Golden Globes 2026, portandosi a casa quattro statuette tra cui quella per il miglior film commedia o musical.

Dopo aver elogiato l'interpretazione dell'astro nascente Chase Infiniti, che interpreta la figlia dei personaggi interpretati da DiCaprio e dalla vincitrice del premio come migliore attrice non protagonista Teyana Taylor, Glaser ha rivolto la sua attenzione a Sean Penn.

"C'è anche Sean Penn, il Colonnello Lockjaw in persona", ha detto, citando il nome del personaggio dell'attore. "Il migliore, uno dei miei personaggi preferiti di sempre. Ti adoro, Sean, sei così originale. Tutti in questa città sono ossessionati dall'idea di sembrare più giovani. Nel frattempo, Sean pensa: 'E se mi trasformassi lentamente in una sexy borsa di pelle?' Voglio dire, è eccitante!"

Anche Sean Penn è stato anche candidato come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Una battaglia dopo l'altra, ma è stato battuto da Stellan Skarsgård con Sentimental Value.