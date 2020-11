Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus altri incontri bizzarri con le star svelati su TikTok

Una donna su TikTok ha deciso di lanciare una proposta davvero curiosa: a qualcuno è mai capitato di incontrare alcune celebrità? E gli utenti non si sono tirati indietro, c'è persino chi ha incontrato Leonardo DiCaprio e l'ha cacciato dall'ascensore, mentre altri hanno parlato di "dolci" incontri con Miley Cyrus.

L'utente di TikTok boatflygirl ha chiesto agli utenti di tirare fuori dall'armadio le proprie storie più bizzarre di quando hanno incontrato delle star, e di come sia poi andata a finire.

Boatflygirl aveva già dato risalto ad alcuni di questi racconti e il suo video aveva già raggiunto quasi 1 milione di volte. Ma oltre alle storie da lei raccolte, si sono aggiunti gli aneddotii di altri utenti che hanno svelato i loro incontri celebri.

DiCaprio in una scena di Gangs of New York

Tra questi, spicca la storia del fratello dell'utente Catalinaaacat: la ragazza ha raccontato di come suo fratello abbia incontrato il premio Oscar Leonardo DiCaprio. Il presunto incontro sarebbe avvenuto alcuni anni fa, quando, secondo quanto raccontato da Catalinaacat, suo fratello era uno tra gli addetti alla sicurezza di Colin Powell durante l'amministrazione Bush. Mentre stava lavorando a un evento, un uomo ha cercato di entrare in un ascensore che stava sorvegliando, bloccandogli l'accesso. "Sai chi sono?" ha chiesto la star a suo fratello. "Sì, signor DiCaprio", ha risposto il fratello di Catalinaaacat, sbattendolo comunque fuori dall'ascensore.

Catalinaacat ha tenuto a specificare che suo fratello "è un ragazzone grande e grosso e avrebbe guardato Di Caprio dall'alto in basso" prima di spingerlo via.

L'utente di TikTok Picklestreet, invece, ha raccontato la sua su uno dei conduttori televisivi più amati d'America, Bob Saget. "Bob Saget e io ci scontravamo sempre sin da quando ero in seconda media", ha spiegato. In un altro video, ha ammesso di averlo "molestato" quando lei andava alle medie, lasciando strani commenti sul suo Instagram, al punto che Saget l'ha dovuta bloccare salvo poi sbloccarla soltanto dopo che lei lo aveva implorato di farlo, ma alcuni anni dopo ha detto di averlo incontrato di persona e gli ha chiesto di firmare il suo telefono. Saget le ha risposto che doveva "arrivare alla macchina", rifiutando la richiesta, anche se ha continuato a interagire con altre persone. Quando è tornata a casa, Picklestreet si è accorta che l'aveva bloccata di nuovo su Instagram.

Crisis in Six Scenes: un primo piano di Miley Cyrus nella serie

Il suo racconto ha dato il via a una catena di storie più audaci. Stephen Kramer Glickman, noto come stephenkglickman su TikTok o come l'attore che ha interpretato l'eccentrico produttore discografico Gustavo nello show televisivo Big Time Rush, ha ricordato un'esilarante storia dei Nickelodeon Kids 'Choice Awards 2011 con Miley Cyrus e Taylor Lautner. Ha raccontato che nel backstage Cyrus gli avrebbe chiesto di portare a lei e sua madre un sacco di cupcakes. Quando era riuscito a trovarli e stava per portarli alla cantante, si è imbattuto nel protagonista di Twilight. "Questi sono per Miley", ha detto Glickman. "Certo che lo sono", avrebbe risposto Lautner sfrontatamente, secondo Glickman, lasciando intendere che tutti quei dolci non potevano che essere per Cyrus.