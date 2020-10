Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Timothée Chalamet nel cast stellare di Don't Look Up di Adam McKay

Il cast di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay per Netflix, si è arricchito con l'arrivo di star del calibro di Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Timothée Chalamet.

Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay per Netflix, potrà contare su un cast davvero stellare composto anche da Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.

La lunga lista degli interpreti aumenta sicuramente l'attesa per il progetto che aveva già come tra i suoi protagonisti Jennifer Lawrence.

Adam McKay sarà sceneggiatore e regista del film che racconterà la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra. Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati al gruppo incredibilmente talentuoso di attori coinvolti in Don't Look Up.

Secondo quanto riportato da Deadline, Leonardo DiCaprio è stato l'ultimo dei grandi nomi a essere coinvolti a causa dell'incertezza legata alla propria disponibilità, dovendo inoltre girare Killers of the Flower Moon con la regia di Martin Scorsese.

Il lungometraggio diretto da Adam McKay dovrebbe, considerando il cast stellare, avere una distribuzione nelle sale cinematografiche, non solo in streaming, e puntare alle anteprime nei festival più prestigiosi.