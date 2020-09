Leonardo DiCaprio, un fotografo svela l'accordo che fece con l'attore negli anni '90

Leonardo DiCaprio è stato spesso pizzicato in questi giorni a fumare con una sigaretta elettronica. E forse a causa di queste foto, un fotografo ha raccontato di un loro accordo, fatto in passato: l'attore è sempre stato molto preoccupato del fatto che lo vedessero con una sigaretta. Perché non voleva che sua madre sapesse che fumava.

In un'intervista su Page Six, il fotografo Steve Eichner ha presentato il nuovo libro, in uscita il 20 ottobre, "In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the 90s", in cui racconta la scena dei club degli anni '90 in immagini. Sempre in questa intervista, ha svelato che DiCaprio ha fatto un accordo con lui, una notte nel 1994, al Club USA durante una festa per Red Rock West, il thriller di Nicolas Cage e Dennis Hopper.

Nella leggendaria sede del club di Peter Gatien, Eichner ha detto di aver scattato una foto di Leonardo DiCaprio mentre che stava acquistando qualcosa da una ragazza che vendeva sigarette e snack, ma non sapeva dire cosa. All'epoca l'attore aveva circa 20 anni e aveva appena recitato nel suo drammatico film Buon compleanno, Mr. Grape, con Johnny Depp. "Leonardo si avvicinò, mi diede un colpetto sulla spalla e disse: 'Ehi amico, puoi farmi il favore di non usare quella foto? Puoi farmi delle foto stasera.'" - ha raccontato il fotografo.

Leonardo DiCaprio ad un evento

Quando gli è stato chiesto perché non voleva che la foto diventasse pubblica, Eichner ha ricordato che Leo gli aveva detto: "Stavo comprando sigarette e non voglio che mia madre sappia che fumo".

È risaputo quanto DiCaprio sia vicino a sua madre, Irmelin Indenbirken. Stranamente, Depp ha confermato l'affermazione di Eichner secondo cui DiCaprio avrebbe preso l'abitudine di fumare proprio da sua madre.

Nel 2016, al Santa Barbara International Film Festival, Depp ha raccontato un aneddoto su "un giovane co-protagonista" che lo tormentava sul set di Buon compleanno, Mr. Grape, perché a quanto pare voleva "un tiro della mia sigaretta di nascosto da sua madre", avrebbe raccontato Deep, parlando di DiCaprio.

Alcune voci di molti anni fa avrebbero anche affermato che DiCaprio ha aiutato Robert Pattinson a smettere di fumare, facendolo passare alle sigarette elettroniche.