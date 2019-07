Leonardo DiCaprio, la fidanzata Camila Morrone accenna alla loro differenza di età

Leonardo DiCaprio è fidanzato con la bellissima Camila Morrone, l'attrice e modella argentina ventiduenne che a quanto pare è pazza d'amore per lui, nonostante la differenza d'età importante tra di loro.

I due sono sempre stati molto riservati sulla loro relazione, ma pochi giorni fa Camila ha lasciato un messaggio sottinteso sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto molto romantica.

La foto raffigura Lauren Bacall e Humphrey Bogart, le due stelle del cinema che si sono conosciute e innamorate sul set di To Have and Have Not nel 1944, quando lei aveva 19 anni e lui 45. Una differenza d'età che un po' assomiglia a quella tra Camila Morrone e Leonardo DiCaprio, che ha esattamente 22 anni più della partner.

Nonostante questo, la modella lascia un messaggio molto chiaro e romantico sui suoi social, un chiaro riferimento al divario di età tra lei e DiCaprio, che a quanto pare per Camila non ha alcuna importanza.

Titanic: la fidanzata di DiCaprio ha la stessa età del film

I fan ovviamente si sono scatenati nei commenti: alcuni sono impazziti di gioia nel vedere la dimostrazione d'amore della modella per l'attore, altri si sono schierati contro Leonardo DiCaprio, affermando che presto la lascerà per colpa di questa grande differenza d'età.

Chissà se la coppia Bacall e Bogart porterà fortuna a questa nuova unione, staremo a vedere. In attesa di ulteriori sviluppi sentimentali, Leonardo DiCaprio sarà a Roma il 2 agosto insieme a Quentin Tarantino e Margot Robbie per la premiere italiana del film C'era una volta a... Hollywood.